Oraş subacvatic

Un designer pasionat de conceptul vieţii sub apă a realizat un proiect spectaculos al unui complex de locuinţe subacvatic. În plus, experţii sunt de părere că proiectul ar putea deveni realitate în viitorul apropiat. Phil Pauley, realizatorul proiectului, a povestit că a visat să-l creeze timp de 20 de ani, iar acum a dat publicităţii imagini cu modul în care ar putea arăta construcţia. Sub-Biosphere 2 este alcătuit din opt structuri ”bio-dom” şi are o lăţime de 330 de metri. Complexul va avea un suport central, un punct de observare şi mai multe structuri care pot găzdui până la 100 de oameni. Fiecare structură va avea propriul ecosistem, fără a fi nevoie de aer sau mâncare din lumea exterioară. ”Nu vreau ca oamenii să mă creadă deplasat, aşa că aştept momentul potrivit, când vor accepta ideea. Atunci voi fi prezent cu designul meu”, afirmat Phil Pauley. Designerul caută şi o editură care să îi publice trilogia de cărţi intitulată ”The Moral Order / Ordinul Moral”, în care vorbeşte despre o lume subacvatică pe care speră să o vadă construită la un moment dat.