Oraşele cu cele mai favorabile condiţii de viaţă

Niciun oraş american în top 10. În fiecare an, Mercer face un clasament al oraşelor care oferă cele mai înalte standarde de viaţă. Clasamentul include 221 de poziţii diferenţiate de 39 de standarde, între care se află siguranţa cetăţeanului şi sistemul medical, nivelul de poluare, accesibilitatea sistemului public de transport sau curăţenia stradală şi reţeaua de restaurante şi magazine alimentare. Oraşele sunt clasate în funcţie de condiţiile de viaţă întrunite de New York, care are un punctaj de o sută de puncte. Pe ultimele poziţii se clasează de obicei oraşe din ţări cu instabilitate politică şi socială, precum Bagdad. În schimb, în fruntea clasamentului fac diferenţa criterii ca infrastructura, evenimentele culturale şi sistemul de învăţământ. În clasamentul Mercer, oraşele americane nu se regăsesc în top 10 din cauza nivelului ridicat al criminalităţii şi nu fac faţă competiţiei cu oraşele europene. De pe continentul nord-american, Vancouver din Canada se clasează pe cea mai bună poziţie, pe 4. Primele oraşe americane menţionate în clasament apar abia pe 31, Honolulu, urmat de San Francisco pe 32, la egalitate cu Adelaide din Australia, Boston pe 37, Chicago şi Washington D.C. la egalitate pe 45, New York pe 49. Philadelphia şi Dallas au intrat în premieră în clasament, pe 55, respectiv 61. Precum anul trecut, Singapore este oraşul asiatic pe cea mai înaltă poziţie, 28. Tokyo se clasează pe locul 40, iar o poziţie mai jos este ocupată la egalitate de Kobe şi Yokohama, în timp ce metropolele Osaka şi Nagoya sunt pe 51, respectiv 57. Oraşele nipone întrunesc între 123 şi 132 de puncte. Ultimele locuri sunt disputate de altfel de oraşe asiatice, Dhaka din Bangladesh, Bişkek din Kîrgîzstan şi Duşanbe, în Tadjikistan, pe locurile 206, 209 şi 210. Instabilitatea politică, combinată cu ameninţări de mediu, reduce calitatea vieţii.

Cele mai bune condiţii de viaţă, în Europa. Cu şapte oraşe în top 10 şi 16 în top 25, Europa oferă cele mai bune condiţii de viaţă, iar Elveţia şi Germania domină fiecare cu câte trei oraşe între primele zece. Primul loc este ocupat de Viena, pentru al doilea an consecutiv. Zurich şi Geneva completează podiumul, fără a reprezenta o surpriză, pentru că Ţara Cantoanelor se bucură de cele mai bune condiţii de mediu din lume, iar bancherii elveţieni sunt cunoscuţi drept cei mai buni consultanţi financiari, cu venituri de câte şase zerouri. În plus, neutralitatea istorică a Elveţiei îi aduce cele mai multe puncte. Pe locul patru se clasează la egalitate Auckland, din Noua Zeelandă, şi Vancouver, din Canada, pe 6, Dusseldorf, iar pe 7, tot la egalitate, Frankfurt şi Munchen din Germania. Ultimele poziţii sunt ocupate de capitala elveţiană Berna şi Sydney din Australia. Din Europa de Est, cele mai bine plasate oraşe sunt Praga, pe locul 70, Budapesta, pe 73, şi Ljubljana, pe 77. Din top lipsesc oraşele ţării noastre. Topul oraşelor cu cele mai bune condiţii de mediu arată astfel: Calgary din Canada pe primul loc, Honolulu din SUA pe 2 şi Ottawa din Canada şi Helsinki din Finlanda la egalitate pe 3.