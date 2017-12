Oraşele din Europa Centrală şi Est, tot mai atractive pentru expaţi

LAS VEGAS DE CAUCAZ Până pe 24 iunie, emisiunea difuzată de CNN, Eye On, este dedicată Georgiei, o ţară tot mai atractivă pentru turişti şi investitori. Pe celălalt ţărm al Mării Negre se află Batumi, ”unul dintre cele mai şterse şi întunecate oraşe din lume, după destrămarea fostei Uniunii Sovietice”, după spusele preşedintelui georgian, Mihail Saakaşvili. În prezent, însă, oraş care trăieşte un adevărat boom imobiliar, după ce investitorul american Donald Trump a lansat un proiect imobiliar pentru ridicarea unui zgârie-nori. În vremurile tulburi post-URSS, oraşul se afla în mâinile unei bande de aşa-zişi oameni de afaceri locali, care se deplasau pe străzile oraşului cu maşini blindate şi nu se temeau să mai folosească din când în când puştile Kalaşnikov. După Revoluţia Trandafirilor din 2003, noul regim a preferat să păstreze o parte din ocupaţiile ilegale, precum jocurile de noroc, pe care le-a transformat într-o sursă de venit legală. Acum, oraşul devine, încet dar sigur, un adevărat Las Vegas de Caucaz. Ajută faptul că în ţara vecină, Turcia, există restricţii stricte în acest sens.

Batumi se bucură de toată atenţia oficialităţilor din Georgia, care nu pregetă să facă investiţii peste investiţii, în efortul susţinut de a atrage patru milioane de turişti pe an, o cifră aproape tot atât de mare cât populaţia ţării, de 4,5 milioane. Centrul vechi al oraşului a fost refăcut şi clădirile vechi au fost renovate şi restaurate. Calculul este simplu, astfel, oamenii pot avea de lucru şi criza va fi evitată. Majoritatea turiştilor care vizitează Georgia vin din Turcia şi Rusia, mai ales că relaţiile dintre oficialii de la Tibilisi şi Moscova par a se fi normalizat, iar cetăţenii ruşi nu mai au nevoie de vize. Oportunităţile de extindere a turismului au fost sesizate şi de lanţul hotelier Radisson Blu, care tocmai a făcut investiţii serioase şi pregăteşte o vară bogată în evenimente culturale şi sportive.

IEFTIN ŞI BUN Oraşele est-europene şi-au păstrat un cost mai mic de trai pentru expaţi, comparativ cu cele mai multe oraşe din Europa de Vest, deşi criza şi deprecierea monedei europene au afectat poziţia acestora din urmă, potrivit unui studiu privind costurile vieţii, realizat de Mercer. Cel mai scump oraş din lume pentru expaţi este capitala Japoniei, Tokyo, pe fondul aprecierii yenului în faţa dolarului, în topul primelor cinci oraşe aflându-se şi Luanda, Osaka, Moscova şi Geneva. Studiul a arătat că Paris, Londra, Roma şi Amsterdam au căzut în clasament, odată cu slăbirea monedei euro, care a redus costurile firmelor expaţilor. Studiul Mercer a analizat costul de trai pentru străinii delegaţi de companii să lucreze în 214 ţări din lume, fiind comparate costurile a peste 200 de obiecte şi produse, inclusiv pentru locuinţe, transport, hrană, îmbrăcăminte sau divertisment.

CEL MAI VIZITAT ORAŞ Susţinută şi de Jubileul de Diamant al reginei Elisabeta a ll-a, Londra rămâne destinaţia turistică numărul unu din întreaga lume, conform studiului anual Global Destination Cities Index, comandat de MasterCard Worldwide. Pentru al doilea an la rând, raportul estimează că Londra va atrage cele mai multe cheltuieli transfrontaliere, depăşind oraşe ca New York, Bangkok, Paris şi Singapore. Parisul va avea mai puţini turişti internaţionali în 2012, un declin de 0,6%, care îl menţine în continuare pe locul al doilea, pe acest segment. În ceea ce priveşte numărul turiştilor străini, raportul estimează că oraşele Rio de Janeiro, cu un procent de 28,6%, Tokyo, cu 21,5%, Abu Dhabi, cu 17,9%, Tunis, cu 17,7%, Istanbul, cu 14,7% şi Toronto, cu 7,6% vor înregistra cele mai mari creşteri în regiunile lor. În plus, zona Asia/Pacific, cu un procent de 9,5%, va avea cea mai mare creştere din 2012, dintre toate regiunile globului. Conform studiului, în ciuda contextului economic afectat de criză, numărul total al turiştilor internaţionali este preconizat să înregistreze creşteri de 5,7% iar cheltuielile realizate de aceştia, de 10,6%, comparativ cu anul precedent, pentru toate oraşele din Top 20.