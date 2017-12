Brighton a fost selectat ca fiind oraşul cu cei mai sănătoşi oameni din Marea Britanie, în cadrul unui top realizat de Sky Travel. Studiul a stabilit că Brighton merită această poziţie pentru că populaţia sa circulă cu bicicleta, face yoga şi mănîncă în special legume. În plus, autorităţile îi ajută pe rezidenţi să se menţină în formă, oferind o infrastructură de natură să sprijine un stil de viaţă sănătos. În Brighton există un număr peste medie de săli de gimnastică, antrenori personali, magazine sportive. În plus, numărul de fast-food-uri care servesc mîncare nesănătoasă este cu mult mai mic decît în alte locuri. Locuitorii din Brighton trăiesc în medie 78 de ani, cu un an mai mult decît cei din restul oraşelor din clasament. În top 15 realizat de Sky Travel, Brighton ocupă primul loc, urmat de Bristol, Londra, Cardiff, Nottingham, Belfast, Edinburgh, Plymouth, Leeds, Birmingham, Newcastle, Manchester, Sheffield, Glasgow şi Liverpool.