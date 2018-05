Orașul în care tinerii ar prefera să se mute pentru un job. Pe ce loc e Constanța

16:42:19 / 10 Mai 2018

Presa a ingropat acest oras prin lipsa de informatii despre orasele tarii

Tinerii nu-s tampiti. Din contra. Si-au dat seama ca patronii, mai ales cei din jud. Cta sunt niste lichele hoate, bolnave de avaritie, care trateaza angajatii ca pe niste sclavi sau slugi pt salariul minim pe economie. Tinerii ar trebui sa inteleaga ca cea mai mare prostie in ziua de azi este sa iti cumperi o locuinta in Cta si astfel sa ramai legat de acest oras. Daca nu veti fi legati printr-o locuinta de acest oras o sa puteti sa mergeti in orice alt oras, unde sunt salariile duble sau triple. Nu trebuie sa mergeti in Spania, Germania, Italia, Anglia sa munciti, ci doar in Cluj sau in localitatile invecinate cu Clujul, in Bucuresti sau in Ardeal. Pana si in comunele din Cluj sunt salarii duble fata de Constanta. ( acest lucru il stiu de la o persoana cu care am vorbit vara trecuta, care lucra intr-o comuna din Cluj, si care nu avea nici un motiv sa minta in privinta salariului, nu din auzite). Patronilor din Cta le dorim sa ajunga sa traiasca si ei sau copiii lor din salariul min pe economie. Faliment grabnic!!!!!!!!!