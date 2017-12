Oraşul Lille se dedică dansului şi teatrului

Oraşul francez, Capitală Culturală Europeană în 2004, va organiza un proiect european, intitulat “lille3000”, care îşi propune să prezinte creaţii din domeniul dansului şi teatrului, realizate în ţările din Europa Centrală şi Orientală, printre care şi România. Prima ediţie, ce va avea loc în 2009, va avea ca temă “Invisible Borders – East is the new West is the new East”. Proiectul îşi propune să prezinte creaţii artistice, în domeniul dansului (25-29 martie 2009) şi în domeniul teatrului (5-7 iunie 2009). Tinerele talente din domeniul teatrului şi al dansului sînt invitate, astfel, să exploreze limitele invizibile ale Europei de astăzi. Artiştii şi companiile interesate să participe la acest eveniment pot trimite, pînă la data de 15 martie, un dosar de prezentare a proiectului la organizatori. Organizatorii vor suporta cheltuielile de transport ale producţiei şi ale echipei artistice şi tehnice şi pot finanţa, în limita a maxim 2.500 de euro, punerea în scenă a producţiei. Alte detalii se pot afla de pe site-ul http://www.lille3000.com/.