Orașul Milano vrea să organizeze Jocurile Olimpice din 2028

Primarul oraşului Milano, Giuseppe Sala, a anunțat că există un plan pentru crearea unui nou stadion San Siro, împărţit în două pentru Internazionale şi AC Milan, care să poată găzdui și ediția din 2028 a Jocurilor Olimpice. „Există această dorinţă de a crea un nou stadion. Apoi a fost lansată ideea unui San Siro pentru două echipe. Arena ar urma să fie împărţită în două, cu zone separate pentru Inter şi AC Milan. Vorbim despre un vestiar pentru Inter într-o parte şi altul pentru AC Milan în cealaltă, despre tribune şi intrări separate. Jumătate Nerazzurro, jumătate Rossonero. Dacă ar fi după Suning (n.r. - acţionarul majoritar de la Inter Milano), ne-am aşeza mâine dimineaţă la masa discuţiilor. Am vorbit cu grupul chinez după meciul Inter - Juventus şi am văzut o dorinţă foarte mare de a investi în acest proiect, dar aşteptăm să vedem ce se întâmplă şi la AC Milan. Am înţeles că situaţia lor nu este clară, este posibil să aşteptăm câteva luni. Dar nu mai mult... Consiliul Local are datoria apoi de a trece la acţiune, ceea ce ar însemna o discuţie doar cu Inter”, a declarat Sala.

Stadionul care se numește San Siro, după numele cartierului în care este ridicat, când gazda este AC Milan, respectiv Giuseppe Meazza când echipa organizatoare este Inter, a fost inaugurat în 1926 şi renovat în 1935, 1955, 1990 şi 2015. Arena are o capacitate de 80.018 de locuri, fiind cea mai mare din Italia. Pe 3 martie 1980, numele oficial al arenei a fost schimbat din San Siro în Giuseppe Meazza în onoarea fostului mare internațional italian, dublu campion mondial (1934, 1938) și fost component de bază al Interului, în perioada 1927-1940. Fanii lui AC Milan, formație la care Meazza (1910-1979) a evoluat în perioada 1940-1942, au preferat să rămână la denumirea veche, San Siro...

Giuseppe Sala a comentat şi decizia Comitetului Olimpic Italian de a-şi retrage candidatura privind organizarea Jocurilor Olimpice din 2024 la Roma. Edilul oraşului Milano a avansat posibilitatea unei candidaturi pentru Jocurile Olimpice din 2028. „Trebuie să aşteptăm până în luna septembrie a anului viitor pentru a vedea cine va găzdui Jocurile Olimpice din 2024. Dacă ar fi ales Parisul, nu ar exista nicio discuţie, dar dacă va câştiga Los Angeles, cred că Europa ar trebui să susţină nominalizarea oraşului Milano pentru 2028. Ar fi un lucru benefic, ţinând cont că Jocurile Olimpice reprezintă o oportunitate de a investi în infrastructura sportivă”, a precizat Sala.

Oraşul care va găzdui Jocurile Olimpice de vară din 2024 va fi ales dintre Paris, Los Angeles şi Budapesta. Primarul Romei, Virginia Raggi, a spus că „organizarea Jocurilor Olimpice ar îngropa capitala Italiei în datorii imense şi tone de ciment”. Municipalitatea din Roma a precizat că există probleme mai presante de rezolvat, cum ar fi haosul privind transportul în metropolă.