Oraşul New York se pregăteşte de o furtună de zăpadă istorică

Primarul oraşului New York a avertizat ieri asupra producerii unei furtuni de zăpadă care ar putea fi "una dintre cele mai importante din istoria acestui oraş", relatează AFP. Această furtună, însoţită de rafale violente de vânt va aduce ninsori abundente în nord-estul Statelor Unite luni şi marţi, a anunţat serviciul naţional de meteorologie, care a emis un avertisment de viscol pentru New York şi Boston, până la frontiera canadiană. În urma acestui episod s-ar putea forma un strat de 60-90 de centimetri de zăpadă la New York, potrivit primarului Bill de Blasio. Este vorba "foarte probabil de una dintre furtunile de zăpadă cele mai importante din istoria acestui oraş", a declarat el într-o conferinţă de presă, invitând newyorkezii să se pregătească. "Pregătiţi-vă pentru ceva mai rău decât ce am văzut până în prezent", a insistat el. "Să nu subestimăm această furtună", a adăugat el, cerându-le newyorkezilor să rămână în interiorul locuinţelor atât cât este posibil. "Newyorkezii nu trebuie să plece la drum mâine", a declarat el, afirmând, de asemenea, că şcolile vor fi probabil închise mâine. Aseară, numeroase supermarketuri din oraş au fost luate cu asalt de locuitorii îngrijoraţi. În cartierul Chelsea, în centrul Manhattanului, o coadă de aşteptare s-a format pe trotuar pentru a se putea intra în magazinul Trader Joe's de pe Six Avenue. Peste 50 de milioane de persoane din nord-est ar putea fi afectate de această furtună de zăpadă, care riscă să paralizeze transporturile. Încă de ieri mai multe companii aeriene le-au propus călătorilor să schimbe gratuit zborurile, în condiţiile în care sute de curse aeriene au fost anulate. La Boston, primarul Martin Walsh le-a cerut concetăţenilor săi să se ocupe de vecinii lor vulnerabili.