Oraşul viitorului, în Kenya

ORAŞUL VIITORULUI Kenya a început construcţia unui nou oraş, care se va numi Konza, prezentat lumii întregi drept Silicon Savannah, în încercarea de a-şi cimenta poziţia de lider african în domeniul tehnologiei. Noul oraş se va situa la 64 de kilometri de capitala Nairobi, în plină savană. Autorităţile locale vor face o investiţie de peste zece miliarde de euro, pentru ridicarea oraşului pe 20,1 kilometri pătraţi. Investiţia va genera peste 200.000 de noi locuri de muncă, când lucrările de construcţie se vor fi încheiat, în 2030. Pentru a-i încuraja pe investitori să îşi mute afacerile în Konza, autorităţile oferă scutiri de taxe şi impozite.

Locul unde se va ridica oraşul este străbătut în prezent de o autostradă în jurul căreia aşezarea se va ridica în formă de triunghi. Konza va avea 35.000 de case, plus şcoli şi o universitate. Căile de acces au fost proiectate pentru ca localnicii să ajungă în orice colţ al oraşului numai cu două autobuze, pe bicicletă sau pe jos. Proiectul pare destul de mult influenţat de arhitectura noilor oraşe, despre care se spune că sunt oraşele viitorului: Cyberjaya din Malaezia, Cyber City din Mauritius sau Smart Village din Egipt. Lucrările se împart în patru etape de cost, prima urmând să se încheie în 2017. Planul ambiţios al autorităţilor kenyene este să înceapă cu o investiţie de bază, urmând apoi să continue dezvoltarea pe măsură ce atrag investiţii de la companiile internaţionale din domeniul IT locali sau prezenţi deja pe piaţă.

MADE IN AFRICA Conceput de congolezul de 27 de ani Verone Mankou, primul smartphone african a apărut pe piaţă la un preţ de 130 de euro. Denumit Elikia, speranţă, în dialectul Lingala, primul smartphone conceput şi produs vreodată în Africa este disponibil pe piaţa din Congo, începând de vineri. Preţul la care se vinde gadgetul depăşeşte salariul minim din orice ţară africană, dar este catalogat drept rezonabil. Telefonul are un touchscreen de 3,5 inch, o memorie RAM de 512 Mb şi un procesor de 650 MHz. Are o memorie internă de 256 Mb, care poate fi extinsă până la 32 Gb şi o cameră foto de cinci megapixeli. Se poate conecta prin wi-fi şi bluetooth. Tânărul a cheltuit 90.000 de euro pentru a dezvolta primul smartphone african dar recunoaşte că a fost asamblat în China, din cauza costurilor mult mai mici. Verone Mankou este ambiţios şi vrea să mai ofere comunităţii africane şi alte aparate de ultimă generaţie, precum o tabletă intitulată Way-C, care va ajunge pe piaţă la un preţ de circa 227 de euro. Tableta are cam aceleaşi dimensiuni şi caracteristici cu cele ale Galaxy Tab produsă de Samsung.

TRANSFORMAREA UNEI ŢĂRI Proiectul îşi doreşte să stăvilească şi corupţia ce a devastat structurile de stat, în ultimele decenii. Konza face parte din planul ”Vision 2030”, în traducere Viziune 2030, un plan economic de lungă durată, prezentat odată cu adoptarea noii Constituţii în 2010. Anterior, oficialii guvernamentali puteau profita de puterea lor pentru a asigura resursele publice pentru proiectele propriei etnii, situaţie care a dus la criza politică din 2007. Konza va fi o entitate economică şi politică total nouă, care se speră să devină un adevărat model pentru întreaga ţară, cu îmbunătăţirea fără precedent a infrastructurii şi aducerea ei la standardele noului mileniu, însă în deplin respect cu flora şi fauna sa bogată.

Kenya este unul dintre statele africane care o duc destul de bine. Nu numai că este pace, dar şi economia este stabilă şi sectorul tehnic este dezvoltat la standarde înalte. De exemplu, IBM a ales Nairobi pentru primul său laborator de cercetare deschis într-o ţară africană, în 2012. În scurt timp, Google, Microsoft şi Intel şi-au deschis centre regionale. Nairobi se mândreşte cu una dintre cele mai mari viteze de conectare din Africa, fiind întrecută doar de Africa de Sud, principala sa rivală în sectorul IT.