Orban admite că a făcut jocuri politice interne în interesul unui partid european

În cadrul Congresului Partidului Popular European, desfășurat săptămâna trecută la Zagreb, în Croația, premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul Dăncilă a fost schimbat cu unul de dreapta, pentru ca România să poată oferi un comisar european dintr-un partid membru al Popularilor Europeni, respectiv pe Adina Vălean. Premierul a precizat că partidul său a considerat că era o situaţie injustă faptul că PPE nu avea majoritate în noua Comisie Europeană și a vrut să facă un cadou familiei politice europene din care face parte. „Cetăţenii UE au votat pentrut PPE şi au oferit o victorie a PPE la nivel european. Noi am obţinut majoritatea în Parlamentul European, chiar dacă socialiştii au visat, timp de o săptămână, că ar putea da preşedintele comisiei, chiar dacă nu au câştigat alegerile, în sfârşit, PPE a reuşit să impună, cum era şi normal, preşedintele Comisiei, dar când am numărat comisarii, am descoperit o situaţie nedreaptă. PPE nu avea majoritate în comisie, socialiştii aveau 10 comisari, iar PPE nouă comisari”, a afirmat Ludovic Orban, la Congresul PPE, de la Zagreb. Şeful Executivului a recunoscut că a decis să nu accepte această „situaţie nedreaptă“, deoarece majoritatatea cetăţenilor a votat pentru Partidul Popularilor Europeni. „Şi am decis în România, să nu acceptăm acestă situaţie nedreaptă, fiindcă vrem să oferim PPE şi în Comisie majoritatea, aşa că am schimbat guvernul socialist cu un guvern PPE, pentru a putea oferi un comisar PPE, în persoana Adinei Vălean. Aceasta este contribuţia noastră modestă pentru o Comisie foarte bună, o Comisie care ar trebui să reprezinte dorinţa unei majorităţi a cetăţenilor europeni, care au votat pentru PPE”, a conchis Orban. Anterior Guvernului Orban, Cabinetul social-democraţilor a propus-o pe Rovana Plumb pentru funcţia de comisar european, însă această nu a trecut de Comisia JURI. Fostul premier Viorica Dăncilă l-a nominalizat apoi pe Victor Negrescu, însă Guvernul PSD a fost dat jos prin adoptatea unei moţiuni de cenzură în Parlamentul României.

DĂNCILĂ: PNL ȘI KLAUS IOHANNIS FAC JOCURI POLITICE STRĂINE

Viorica Dăncilă a afirmat că premierul Ludovic Orban a dezvăluit adevărata miză a demiterii Guvernului, şi anume propunerea unui comisar european din partea PPE. Liderul PSD îi acuză pe liberali şi pe Klaus Iohannis că sunt duplicitari şi periculoşi.

„Dragii mei, vă rog să distribuiţi acest video! Să vadă cât mai mulţi români care sunt adevăratele intenţii şi mize ale lui Klaus Iohannis! Pentru că sunt foarte mulţi cei care s-au întrebat care a fost adevăratul motiv din spatele moţiunii de cenzură, care a aruncat România în criză şi haos şi care a dus la o explozie a cursului euro la un maxim istoric! Vă rog să ascultaţi declaraţia lui Ludovic Orban de la Zagreb (unde şi domnul Iohannis a fost prezent!) în care le spune popularilor europeni că au dat jos Guvernul PSD pentru a putea propune ei un comisar din partea PPE, pentru ca popularii europeni să aibă majoritatea în noua Comisie!”, a scris Viorica Dăncilă, sâmbătă, pe Facebook. Fostul prim-ministru reproşează faptul că PNL şi şeful statului fac jocurile politice, însă încearcă să acopere aceste „manevre”, acuzând PSD de știri false. „Ei fac jocurile politice ale altora şi încearcă să acopere în presă aceste manevre ţipând la noi “fake news”! Iată adevăratul fake din politica românească: Klaus Iohannis şi PNL! Duplicitari, ipocriţi şi periculoşi aceşti închipuiți salvatori ai neamului!”, conchide Viorica Dăncilă, care a a ataşat postării sale un video cu afirmaţiile lui Ludovic Orban la Congresul PPE de la Zagreb.

NEGRESCU: ORBAN A CONFIRMAT CĂ A EXISTAT O INGERINŢĂ POLITICĂ REALIZATĂ DE PNL

Victor Negrescu, care fusese propus comisar european de Guvernul Dăncilă, a afirmat că Ludovic Orban, prin declaraţia sa la Congresul PPE de la Zagreb, a recunoscut că PNL a intervenit politic împotriva unei nominalizări legale din partea României. El a adăugat că este o jignire la adresa românilor. „Am evitat în ultimele săptămâni să fac declaraţii privind numirea Comisarului European din partea României pentru că mereu am făcut tot ce am putut pentru a proteja imaginea ţării noastre şi pentru a susţine parcursul european al României. Am tăcut cu greu când presa europeană râdea de prestaţia propunerii României cu ocazia audierilor pentru că important era să avem un comisar. Funcţiile sunt irelevante dacă nu suntem responsabili”, a scris Victor Negrescu, sâmbătă, pe Facebook. Social-democratul a precizat că toată situaţia privind numirea comisarului european din partea ţării noastre a fost ghidată de interese politice meschine. „Cu toate acestea, declaraţia publică a lui Ludovic Orban la Congresul dreptei europene privind numirea Comisarului European este jignitoare la adresa românilor. Acesta a confirmat faptul că numirea nu a avut nimic de-a face cu competenţa, cu normele şi legislaţia europeană sau cu parcursul european al României şi implementarea politicilor necesare UE. Totul a fost ghidat de interese politice, mărunte şi meschine”, a completat Negrescu. El mai spune că este posibil să nu fi existat un răspuns privind nominalizarea făcută legal de PSD, deoarece PNL a intervenit politic în numirea comisarului UE. „Mai exact prin declaraţia sa, preşedintele PNL afirmă faptul că a existat o ingerinţă politică realizată de PNL împotriva unor nominalizări legale din partea României şi se confirmă faptul că validarea comisarului român a fost întârziată din motive politice, fără argumente, explicaţii legale sau motive obiective. Poate de aceea nu a existat un răspuns la nominalizarea făcută legal. Un specialist în drept european ar putea spune că o astfel de situaţie ar putea face obiectul unei decizii a CJUE, dar nu voi accepta niciodată să exportăm conflictele politice în exterior. Mai îngrijorat sunt de faptul că astfel de abuzuri au fost posibile şi mă întreb cum va arăta pe viitor România normală condusă de dreapta”, a explicat social-democratul.

CORLĂȚEAN: ORBAN, CONVOCAT LA SENAT PENTRU ACUZAȚII DE ÎNALTĂ TRĂDARE

„Am decis să-l convocăm săptămâna viitoare la Senat pe Ludovic Orban”, a spus Titus Corlățean, „în urma declarațiilor sale scandaloase, care dezvăluie adevăratul motiv al schimbării prin trădare a guvernului PSD, în octombrie. Domnia sa va fi convocat pentru a da explicații detaliate în legătură cu operațiunea de partid, pe care a mărturisit-o în discursul său de la Zagreb. Din această mărturie, înțelegem că interesul principal al liderilor PPE, ai celor de la Bruxelles și de la București, a fost să obțină o majoritate nelegitimă în Comisia Europeană. Aceste declarații șocante și scandaloase ne spun, de fapt, că a existat un blocaj deliberat la Bruxelles, din partea liderilor PPE din Parlament și din Comisia desemnată, precum și o acțiune a sistemului de putere ilegitimă din România, care practic a tranzacționat interesele de stat ale țării noastre în beneficiul unor interese de grup. Mă întreb dacă nu cumva acuzațiile domnului Ludovic Orban, făcute în urmă cu un an, când a denunțat premierul în funcție, adică pe doamna Viorica Dăncilă, de înaltă trădare pentru o relație cu un partener strategic, nu ar fi pe deplin justificate chiar în cazul său? Căci procurorii DIICOT au respins acuzațiile la adresa doamnei Dăncilă. După declarațiile de la Zagreb, cred că ar fi pe deplin justificată cercetarea infracțiunii de înaltă trădare a intereselor României în beneficiul unui grup cu componență internă și externă, comisă de Ludovic Orban.În consecință, îl vom convoca pe premier la Senat pentru a sta la dispoziția senatorilor și a ne oferi date relevante cu privire la această afacere de tranzacționare politică scandaloasă”, a declarat senatorul PSD Titus Corlățean.