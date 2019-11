Orban anunță negocieri pentru susținerea proiectului de Buget

Ludovic Orban, Raluca Turcan şi Rareş Bogdan vor purta negocieri cu parlamentari în vederea susţinerii proiectului de buget de stat şi cel al rectificării bugetare, a anunţat liderul PNL. O primă discuţie a avut loc deja cu Daniel Constantin, Sorin Cîmpeanu şi Remus Borza, din Pro România.„Aşteptăm clarificări în Pro România. În ceea ce ne priveşte pe noi, am discutat de subiecte importante de guvernare. Evident că scopul discuţiei a fost acela de a menţine susţinerea parlamentarilor care au votat învestirea Guvernului. La discuţii au participat, pe lângă domnul Daniel Constantin, domnul Sorin Cîmpeanu. De asemenea, a fost prezent şi domnul deputat Remus Borza. Obiectivul nostru este să asigurăm un sprijin parlamentar cât mai stabil şi cât mai larg pentru proiectele guvernamentale. Am discutat subiecte importante, cum ar fi debirocratizarea şi digitalizarea administraţiei. Am discutat despre ordonanţa de rectificare şi proiectul Legii bugetului de stat“,a spus Ludovic Orban, la finalul şedinţei Biroului Executiv al liberalilor. El a adăugat că a fost mandatat să negocieze, împreună cu Rareş Bogdan şi Raluca Turcan, în vederea susţinerii proiectelor PNL în Parlament. „Am discutat cu parlamentari care au fost alături de noi. Astăzi am şi cerut Biroului Executiv să mă mandateze pe mine, pe Rareş Bogdan şi pe Raluca Turcan inclusiv cu ei, privitoare la forma de colaborare”, a adăugat Orban. Întrebat dacă PNL va accepta parlamentari din alte formaţiuni politice, Orban a spus că nu crede că este necesar acest demers. „Nu cred că e absolut necesar lucrul acesta. Singur am avut parlamentari care au votat cu noi la moţiunea de cenzură. În măsura în care parlamentarii care au votat cu noi la moţiunea de cenzură şi la învestirea Guvernului vor dori să facă pasul, vom accepta. În rest, dacă va mai veni vorba de a veni înspre noi un parlamentar vom fi foarte exigenţi în discuţiile pe care le vom purta”, a subliniat premierul.Asteptam clarificari in Pro Romania. Noi am discutat de subiecte importante. Totodată, şeful Executivului a anunţat că PNL a votat în unanimitate proiectul rectificării bugetului de stat prezentat de ministrul Finanţelor, Florin Cîţu. Proiectul bugetului de stat prevede tăieri de la șase ministere între care Ministerul Educației, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Fondurilor Europene, în timp ce bugetele Serviciilor Secrete - Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, dar și Serviciul de Pază și Protococol au fost majorate.