Orban confirmă că promisiunile sale sînt apă de ploaie

Ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PNL Constanţa, că, în maximum două - trei săptămîni, va iniţia un proiect pentru preluarea podului IPMC de la Primăria Constanţa, Orban răspunzînd astfel unor întrebări privind situaţia podului aflat în stare avansată de degradare. Răspunsul ministrului Transporturilor vine la cîteva zile după ce podul IPMC a fost trecut (din nou!) pe lista proiectelor abandonate de către Ministerul Transporturilor (MT), potrivit unei adrese remise Primăriei Constanţa de către directorul general din Minister, Cristian Duică. În ziua în care adresa a ajuns la Primăria Constanţa, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a afirmat că, în 2007, a discutat cu ministrul Orban problema podului IPMC, a cărui reparaţie a fost începută pe vremea Guvernului PSD, dar a fost sistată de Executivul portocaliu, în 2005. În 2007, în timpul vizitei sale la Constanţa, Orban promitea că va găsi soluţii pentru continuarea finanţării lucrărilor la podul IPMC, numai că scrisoarea remisă în urmă cu cîteva zile Primăriei Constanţa a trecut podul... pe linie moartă. Cu acea ocazie, Mazăre a declarat că toate promisiunile lui Orban legate de deblocarea proiectelor de infrastructură din Constanţa, printre care şi reabilitarea podului IPMC, s-au dovedit a fi apă de ploaie. Acest lucru a fost confirmat în conferinţa de presă de ieri, cînd, brusc, ministrul cu aptitudini de cîntăreţ a uitat că a afirmat în faţa biroului primarului, în urmă cu an an, că va găsi fondurile necesare reabilitării podului. „Nu am promis că vom aloca bani pentru repararea podului”, a spus Orban, în conferinţa de presă de ieri, după care a adăugat: “Mazăre poate să mă sune, pentru că are numărul meu de telefon”. Aflat ieri la cursa Class 1 Romanian Grand Prix Mamaia 2008, Mazăre i-a răspuns ministrului Orban. “O să-l sun ca să-i mulţumesc în momentul în care Ministerul Transporturilor va prelua podul IPMC”.