Orban consideră că Băsescu îşi faultează deliberat propriul partid

Prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ieri, că va candida la şefia partidului după ce postul va fi vacant, prin alegerea lui Crin Antonescu drept preşedinte al României. Orban a negat informaţiile conform cărora ar avea vreun diferend cu Antonescu, arătînd că el a fost cel care l-a susţinut pe acesta la şefia PNL, precum şi candidatura acestuia la preşedinţie, considerîndu-l “cel mai bun”. El a explicat că nu poate fi tot timpul împreună cu Antonescu şi că liderii PNL au programe diferite tocmai pentru că, dacă s-ar duce cu toţii în acelaşi loc, s-ar “călca pe picioare”. Orban a adăugat că oamenii care intră în PNL cred în valorile liberale, apreciază istoria PNL şi “vin să facă fapte serioase pentru ţară, nu să îşi umple buzunarele în mod meschin”. El s-a declarat convins că Antonescu va cîştiga alegerile prezidenţiale. Prim-vicepreşedintele PNL a mai declarat că Băsescu îşi “faultează propriul partid în mod deliberat”, pentru a-şi asigura realegerea în funcţia de preşedinte. “Se dezice de PD-L, a pus-o pe fii-sa să candideze, iar în mod evident, pentru ca aceasta să intre în Parlamentul European, trebuie ca PD-L să-i dea voturi. Chiar avem informaţii certe de la o serie de lideri locali ai PD-L că au primit dispoziţii să-i dea un număr de voturi pe fiecare secţie de votare. Vă daţi seama că nu-i dă Elenei Băsescu voturi de la PSD. Îi dă voturi din voturile PD-L”. Orban a adăugat că este vorba despre un act deliberat al lui Băsescu, care vrea să se asigure că va cîştiga un nou mandat în fruntea statului, iar pentru aceasta va “sacrifica” Guvernul Boc şi îi va “da avînt” partidului lui Geoană şi chiar acestuia, pentru a intra cu el în al doilea tur de scrutin: “Părerea mea este că e un act deliberat, făcut dintr-un interes pe care-l are Băsescu. Interesul este determinat de două lucruri. Băsescu şi-a dat seama că, dacă va ataca alegerile prezidenţiale cu Guvernul Boc, şansa lui de a cîştiga e egală cu zero, chiar există riscul să nu intre în turul al doilea, şi are nevoie de un pretext ca să-l dea jos pe Boc, să-i ia scăunelul de sub fund, ca să creeze aşa o senzaţie de împrospătare a Guvernului. Iar al doilea motiv pe care cred că-l are: îi e groaznic de frică de Crin Antonescu”. În altă ordine de idei, Ludovic Orban a arătat că starea agriculturii în momentul de faţă este “dramatică” şi că există riscul unei crize alimentare, “al foametei”.