Orban îşi amînă candidatura la şefia PNL

Vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat, ieri, la finalul şedinţei Biroului Politic Central (BPC), că îşi menţine candidatura la şefia partidului, dar că o amînă pînă la congresul următor al PNL, de după alegerile prezidenţiale, afirmîndu-şi sprijinul la congresul extraordinar din martie pentru Crin Antonescu. În plus, Orban şi-a exprimat convngerea că “după alegerile prezidenţiale, poziţia de preşedinte al PNL se va vacanta, deoarece preşedintele PNL va cîştiga funcţia de preşedinte al României”. Întrebat pe cîte voturi contează Antonescu la congres, Orban a evitat să dea un număr, menţionînd că, la ora actuală, în toate organizaţiile judeţene au loc delegaţii permanente judeţene, prin care se stabilesc delegaţii care vor participa la congres şi că fiecare dintre aceşti delegaţi pot să spună cum vor vota: “La toate organizaţiile judeţene la care am participat există o dorinţă a creşterii performanţei PNL, o dorinţă ca PNL să depăşească poziţia actuală, de sub 20%, şi fiecare dintre liberalii cu care am stat de vorbă doreşte ca PNL să cîştige atît alegerile prezidenţiale, cît şi viitoarele alegeri parlamentare”. În ceea ce priveşte funcţia pentru care ar putea fi sprijinit de Antonescu, Orban a spus că va decide la ce funcţie candidează, în urma deciziei congresului de modificare a statutului, lînsînd să se înţeleagă că vizează o funcţie care trebuie adoptată în congres, şi anume cea de prim-vicepreşedinte. Întrebat cum comentează sprijinul pe care Antonescu i l-a promis liberalului Relu Fenechiu pentru funcţia de prim-vicepreşedinte, Orban a spus că “la congres participă aproape 1.500 de delegaţi, fiecare delegat va vota pentru fiecare dintre candidaţi, în conformitate cu propria voinţă şi propria valoare”. Preşedintele PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că nu are ce să comenteze la adresa lui Orban, menţionînd că “e decizia” sa. La rîndul său, vicepreşedintele PNL Crin Antonescu a declarat că îi urează succes lui Orban şi că doreşte să i de îndeplinească “profeţiile” potrivit cărora preşedintele partidului va cîştiga prezidenţialele şi şefia PNL se va vacanta. Întrebat dacă îl susţine pentru o funcţie de prim-vicepreşedinte, Antonescu a spus că a votat favorabil înfiinţării unei astfel de funcţii, vot pe care îl va exprima şi în Delegaţia Permanentă, dar a evitat să spună tranşant dacă îl susţine pe Orban pentru această funcţie. În schimb, Antonescu a infirmat că i-ar fi promis lui Fenechiu sprijinul său pentru funcţia de prim-vicepreşedinte, ci doar sprijinul pentru o funcţie de vicepreşedinte.