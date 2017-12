Orban şi Antonescu şi-au anunţat candidatura la şefia PNL

Liberalii s-au renunit, ieri, la Palatul Parlamentului, într-o scurtă şedinţă a Delegaţiei Permanente. Purtătorul de cuvînt al PNL, Bogdan Olteanu, a declarat, la finalul şedinţei, că Ludovic Orban şi Crin Antonescu şi-au anunţat candidatura pentru şefia formaţiunii în timpul şedinţei. La rîndul său, Orban a declarat că şi-a reconfirmat intenţia de a candida la funcţia de preşedinte al PNL, cu obiectivul de a cîştiga alegerile parlamentare şi “ca în acest an electoral să scăpăm România de ultima relicvă a regimului comunisto-securist, respectiv Traian Băsescu”. Întrebat dacă nu cumva este un dezavantaj pentru el şi pentru Antonescu faptul că merg pe acelaşi trend defavorabil lui Tăriceanu, Orban a menţionat că “nu este vorba de avantaje şi dezavantaje, în partid este vorba despre o competiţie în care fiecare va veni cu o ofertă politică. În ceea ce mă priveşte, v-am spus, am venit cu cîteva obiective, cîştigarea alegerilor, readucerea PNL la guvernare pe poziţia de principal partid de guvernămînt şi, în mod evident, realizarea a tot ceea ce este posibil pentru a scăpa România de Băsescu”. Întrebat dacă s-au anunţat candidaturile la şefia partidului în Delegaţia Permanentă, liderul PNL Călin Popescu Tăriceanu a declarat că, la PNL, “candidaturile se pot anunţa oricînd pînă la Congres, cu 48 de ore înainte”. Întrebat ce părere are de competiţia internă care îi implică pe Orban şi Antonescu, liderul liberal a menţionat că “întotdeauna, în cadrul PNL, la Congres, a fost o competiţie, cred că este un lucru normal, binevenit, firesc”. De asemenea, Tăriceanu a mai anunţat că liberalii se vor reuni în congres, în 20 şi 21 martie, la Palatul Parlamentului, pentru modificarea statutului şi alegerea noii conduceri a partidului: “Am convenit ordinea de zi şi numărul de delegaţi pe care fiecare filială judeţeană trebuie să şi-l desemneze în cadrul Delegaţiei Permanente teritoriale pentru Congres. Am stabilit comisiile de specialitate, în care oamenii noştri pot să lucreze pentru elaborarea documentelor de poziţie pe anumite sectoare de interes, domenii de activitate în care partidul trebuie să se manifeste”. La rîndul său, întrebat dacă liberalii au discutat de modul de stabilire a candidatului pentru preşedinţie, purtătorul de cuvînt al PNL, Bogdan Olteanu, a infirmat acest lucru, menţionînd că acest candidat va fi stabilit de un Consiliu care va fi convocat după congres: “Conform statutului, nu este competenţa congresului partidului, ci a Consiliul Naţional, care va fi convocat după congres, pentru că o parte a membrilor din Consiliul Naţional sînt desemnaţi de congres”.