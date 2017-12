Orban şi cureaua lată

După cum am anticipat, disputa dintre Ludovic Orban şi Crin Antonescu a intrat destul de repede în faza datului reciproc la gioale. După eşecul în alegeri al liderului liberal, care a rămas cu basca în mână după primul tur, domnul Orban i-a încercat de câteva ori jugulara. Când nu a ajuns la ea, fie din motive de statură, fie din cauze obiective de tactică, şi-a înfipt dinţii în părţile sale moi. Cert este că, după o aparentă frăţie, Crin şi Ludovic s-au încăierat de-a binelea. Aşa se face că, în prezent, relaţia lor seamănă foarte mult cu celebrul conflict dintre pisică şi câine, dispută care şi astăzi ţine trează atenţia şi conştiinţa opiniei publice. În nota caracteristică politichiei noastre, cei doi politicieni îşi trag reciproc scaunul de sub şezut, pândind fiecare momentul propice în care celălalt poate fi “ajutat” să pice în groapa săpată peste noapte. O vreme, Crin şi Ludovic şi-au dat bobârnace în spatele uşilor închise, dar, de la o vreme încoace, au simţit nevoia să se manifeste plenar în public. În acest context, s-au înteţit atacurile la persoană, miştourile de doi lei şi ironiile preluate din folclorul pedelist. Sigur, la momentul dat, asistăm la un deranj general în cele trei mari partide de pe eşichierul politic, PSD, PD-L şi PNL. Dintre toţi, însă, în stilul lor caracteristic, Crin şi Ludovic fac, în continuare, în ciuda situaţiilor jenante pe care le generează, caz de papionul de la gâtul lor, cu trimitere evidentă la tradiţia europeană. Aiurea! La noi, mahalaua politică traversează o perioadă de avânt revoluţionar. Pe acest fond ideologic, lupta pentru ciolan din PNL, cu sau fără papion, se desfăşoară după cunoscutele noastre principii autohtone. Orbane, cine ţi-o mai lua basma, vorba cântecului, să se spânzure cu ea! După vizitele de lucru efectuate de Ludovic Orban la Constanţa, am prevăzut furtuna care s-a iscat de ceva vreme în PNL. În câteva situaţii, domnia sa şi-a depăşit atribuţiunile, fiind mai crin decât Crin Antonescu, ceea ce, nu mă îndoiesc, l-a enervat la culme pe actualul preşedinte al partidului. Într-un fel, soarta actualei conduceri a organizaţiei judeţene a PNL Constanţa depinde şi de epilogul datului la gioale de la nivel central. În câteva rânduri, chiar dacă nu s-a exprimat direct, Ludovic Orban şi-a dat arama pe faţă în ce priveşte antipatia pe care i-o poartă lui Gheorghe Dragomir. După Congresul PNL, care a consfinţit trecerea pe “linie moartă” a lui Tăriceanu, domnul Orban l-a luat în vizorul său pe preşedintele PNL Constanţa, căruia îi poartă sâmbetele şi acum. Este cunoscut faptul că tandemul Dragomir - Haşotti a făcut parte din angrenajul pus la punct de Călin Popescu Tăriceanu, un motiv în plus pentru ca Ludovic Orban să le pună celor doi beţe în roate. O vreme, echipa de la Constanţa nu a fost văzută cu ochi buni nici de Crin Antonescu, dar, între timp, relaţiile s-au mai armonizat. În perspectiva alegerilor de partid din teritoriu, orice mişcare de la centru poate avea un impact decisiv pentru cei care vânează şefia PNL Constanţa. Deocamdată, în contextul generat de conflictul izbucnit între Crin Antonescu şi Ludovic Orban, echipa lui Dragomir se află în câmp deschis. Fără îndoială, după noile alegeri, vor exista multe victime colaterale. Un prim semnal îl reprezintă conturarea noilor echipe după conceptul lui Antonescu. Sigur, la Constanţa, sunt destui pretendenţi la şefia PNL. În perspectiva alegerilor de partid, contează foarte mult care vor fi liberalii constănţeni cooptaţi în nucleele de influenţă de la centru. Crin Antonescu este favorit. E posibil ca, după acest moment al adevărului, Ludovic Orban să rămână doar cu cureaua lată…