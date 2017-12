Orban şi Mănoiu, favoriţi pentru noul minister pe fonduri UE

Ministrul Muncii, Sebastian Lăzăroiu, a declarat, ieri, că printre cei care ar putea conduce viitorul minister care să se ocupe de fonduri europene ar putea fi Leonard Orban, consilier prezidenţial, ori Bogdan Mănoiu, şeful DAE. Lăzăroiu s-a referit la situaţia absorbţiei fondurilor europene, menţionând că problema trebuie rezolvată la nivel instituţional. “Cu programe operaţionale împrăştiate în câteva ministere n-o să reuşeşti să ai niciodată gradul de absorbţie pe care-l are Polonia sau Bulgaria. Probabil că n-o să mai putem recupera, dar dacă n-o să avem acest minister care să adune toate programele şi să ai o persoană cu rang de ministru care să fie o voce şi un interlocutor pentru cei de la Bruxelles, o să mai facem multe remanieri de miniştri şi tot n-o să se întâmple nimic”, a declarat Lăzăroiu.