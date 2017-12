Ordinul stupid care schimba criteriile de încadrare în gradul de handicap pentru copiii cu dizabilităţi, anulat!

Ministrul Sănătăţii şi cel al Muncii au semnat vineri un act care anulează ordinul prin care se schimbau criteriile de încadrare în gradul de handicap pentru copiii cu dizabilităţi, decizia venind după ce, joi, zeci de părinţi au protestat în faţa Ministerului Sănătăţii. "Tocmai am discutat cu doamna ministru al Muncii şi am hotărât să semnăm astăzi (vineri - n.r.) un ordin care să anuleze ordinul tehnocraţilor pentru următoarele 90 de zile. Vrem să nu pierdem timpul pentru ca acest ordin să nu apuce să intre în vigoare de la 1 martie, aşa cum era stabilit. Iar în următoarele 90 de zile, vom întruni comisiile de specialişti ale celor două ministere pentru a elabora un nou ordin, bine gândit, nu făcut pe genunchi. Până atunci, se va merge după vechiul ordin, cel dat în 2013", a declarat, pentru Mediafax, Florin Bodog, ministrul Sănătăţii. Acesta a adăugat că, imediat după semnarea acestui ordin, va fi pus în dezbatere publică.

Reamintim că joi, în faţa Ministerului Sănătăţii, zeci de părinţi au protestat faţă de ordinul care schimba criteriile de încadrare în gradul de handicap pentru copiii cu dizabilităţi. Potrivit ordinului, copiii cu dizabilităţi ar fi încadraţi la gradul de handicap grav doar dacă au un coeficient de inteligenţă de 35. Anterior, încadrarea se făcea dacă pacientul avea IQ-ul de 50. Respectarea ordinului ar însemna pentru o parte dintre cei care au dizabilităţi pierderea sumelor destinate însoţitorului şi îngrijirii. "Fetiţa mea are 18 ani şi are epilepsie, în urma unui traumatism cranio-cerebral, dintr-un accident petrecut în incinta şcolii. Ni se taie orice drept şi cu 200 de lei nu îţi poţi permite. Noi, de la Dâmboviţa, aveam psiholog, aveam ore de psihoterapie pe care nu le-au scos pentru că a considerat Consiliul Judeţean că trebuie să fie voluntar psihologul ca să vină să facă psihoterapie cu copilul. Am vrea să fie eliminat acest ordin pentru că pe noi nu ne avantajează deloc. Este foarte dificil să fii umilit, pus la zid şi stigmatizat", a explicat joi, pentru Mediafax, Adriana Gavrilă.

Fostul ministru al Muncii Dragoş Pîslaru a explicat de ce a fost emis acest ordin. "Ordinul a fost dat ca să permită o mai mare grijă pentru copii prin asistentul personal, nu mai puţină, şi ordinul nu susţine şi nu cere eliminarea asistenţilor personali. Introduce obligativitatea asistenţilor personali plătiţi de a însoţi copilul cu dizabilităţi la şcoală pentru a asigura integrarea acestora şi astfel posibilitatea profesorilor de a avea copiii cu dizabilităţi în clasă fără a diminua atenţia pentru ceilalţi. Pe baza barierelor indentificate pentru fiecare copil în parte este realizat un plan de suport şi reabilitare, de exemplu, obligativitatea învăţării, prin formarea gratuită, a limbajului Braille pentru asistenţii copiilor cu deficienţe de vedere. Ordinul a introdus, pe lângă o perspectivă medicală, una psihosocială conform cu convenţiile internaţionale în vigoare", a scris Dragos Pîslaru pe Facebook.