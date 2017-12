Ordonanţa demolărilor!

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a adăugat, miercuri, încă un act normativ la colecţia de ordonanţe de urgenţă şi hotărâri de Guvern, aprobate fără o consultare prealabilă a autorităţilor locale. Este vorba despre modificările şi completările aduse Legii 359/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Potrivit ordonanţei aprobate miercuri de Guvern, autorităţile locale nu vor mai putea aproba documentaţii de urbanism pentru intrarea în legalitate a construcţiilor realizate fără autorizaţii sau care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire. “Am aprobat, în sfârşit, în guvern o ordonanţă de urgenţă prin care modificăm şi completăm Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului. Spun “în sfârşit” pentru că avem un lung demers de restructurare a legislaţiei referitoare la urbanism şi construcţii, în încercarea ministerului, ca autoritate naţională competentă, de a asigura pe viitor o dezvoltare durabilă a oraşelor, o dezvoltare coerentă, o creştere a calităţii vieţii şi o regenerare integrată a localităţilor din România”, a declarat, miercuri, ministrul Dezvoltării, Elena Udrea. Ministrul vorbeşte despre o dezvoltare coerentă a autorităţilor şi comunităţilor locale, însă nici măcar un primar din România nu a fost consultat în legătură cu această ordonanţă de urgenţă. Consultaţi de mass media, primarii au păreri împărţite privind modificările la Legea 350/2001. “Oricine ştie că se poate greşi în construcţii, mai ales dacă ne gândim că măsurătorile cadastrale se fac cu aparatură oarecum învechită, care poate da erori. Din punctul meu de vedere este o prostie ceea ce doreşte Ministerul Dezvoltării, mai ales că nici măcar nu am fost întrebaţi despre acest lucru. Sunt de acord că trebuie stabilită o strategie urbanistică, dar nu poţi face asta decât dialogând cu primarii care răspund de comunităţile locale. Această ordonanţă nu va face decât să umple tribunalele de procese. Gândiţi-vă că vine un cadastrist şi îţi face o măsurătoare, obţii documentele necesare, după care descoperi că ai depăşit limita cu 10 centrimetri. Asta înseamnă că eşti în ilegalitate şi trebuie să fii demolat, pentru că aşa spune ordonanţa. Guvernanţii au făcut acest act normativ fără a fi ancoraţi în realitate, şi fără o consultare a primarilor. O prostie!”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. De cealaltă parte a baricadei se află primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai, care consideră benefică ordonanţa. “Era nevoie de o revigorare a legislaţiei privind urbanismul. Nu puţini au fost cei care s-au ascuns sub masca intrării ulterioare în legalitate, obţineau un certificat de urbanism pentru un tip de construcţie, făceau cu totul altceva, după care autoritatea locală era obligată să-i pună în legalitate. Autorităţile locale nu aveau pârghiile legislative necesare pentru a-i demola pe aceşti profitori. Ordonanţa nu face decât să pună capăt unor astfel de practici”, a declarat Dumitru Bocai. Din păcate, pentru reprezentanţii Guvernului Boc vocea autorităţilor locale contează mai puţin, având în vedere tendinţele dictatoriale ale portocaliilor aflaţi la putere. Nu mare ne-ar fi mirarea ca peste puţin timp să aflăm că a apărut un alt act normativ prin care Ministerul Dezvoltării să fie singurul care autorizează orice construcţie din orice colţ al ţării, incluzând aici şi coteţele pentru găini cu ciocul mic… pentru că acum sunt unii la putere.