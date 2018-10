Ordonanţa pe legile justiţiei, adoptată

Guvernul a adoptat, luni, ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, a declarat ministrul Justiţiei Tudorel Toader, după şedinţa Executivului. Textul OUG a fost criticat de unii lideri social-democraţi.

"Suntem în momentul în care se încheie o perioadă de dezbateri pe cele trei legi ale Justiţiei. A fost publicată şi cea de-a treia lege a Justiţiei, care urmează sa intre în vigoare mâine. Pentru corelarea prevederilor, pentru preluarea unora dintre recomandările Comisie de la Veneţia, Guvernul a adoptat prezenta ordonanţă de urgenţă. Consider că modificările aduse Legilor Justiţiei se vor dovedi benefice pentru înfăptuirea justiţiei, pentru cetăţeni", a declarat ministrul Justiţiei, după şedinţa de Guvern.

Tudorel Toader a precizat că nu a mers la Comisia de la Veneţia pentru a cere aprobare pe prevederile ordonanţei de urgenţă.

"Vreau să fac o prealabilă precizare. Eu nu am mers la Comisia de la Veneţia în aceste două săptămâni de două ori, pentru a negocia, cum am auzit în spaţiul public, soluţiile din OUG. Nu am mers la sediul Comisiei nici pentru a solicita şi lua aprobare pentru aceste soluţii. Nu am mers la Comisie, pe cont propriu, fără o prealabilă dezbatere cu decidenţii din ţară", a mai spus ministrul Justiţiei.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, luni, referitor la OUG pe legile justiţiei, că soluţia a fost discutată în cadrul întâlnirii ministrului Justiţiei cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia cât şi în întrevederea avută cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

"Această soluţie a fost discutată în cadrul întâlnirii ministrului Justiţiei cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia cât şi în întrevederea avută cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. După cum ştiţi cele trei legi ale justiţiei au fost modificate de Parlament, iar modificările au fost validate de CCR",a declarat Viorica Dăncilă, în debutul şedinţei de Guvern.

Premierul a precizat că ordonanţa de urgenţă corelează anumite prevederi pentru o mai bună practică în domeniul judiciar.

"Ceea ce adoptăm astăzi în Guvern reprezintă o armonizare a prevederilor legilor pentu a asigura o mai bună practică a actului de justiţiei. Justiţia trebuie să fie o garanţie a apărării drepturilor românilor, iar abuzurile în înfăptuirea actului de justiţie nu sunt şi nu vor fi tolerate",a completat liderul de la Palatul Victoria.

Ordonanţa, care a fost transmisă vineri seară către CSM şi intrată în posesia MEDIAFAX, prevede, printre altele, amânarea pensionării anticipate a magistraţilor.

Astfel, se amână prevederile privind pensionarea anticipată până la data de 31 decembrie 2022. Potrivit documentului, potenţialul impact al acestei prevederi asupra resurselor umane din parchete şi instanţe a fost subliniat şi de către Comisia de la Veneţia, care a recomandat renunţarea la schema de pensionare anticipată.

OUG se arată că se va adopta un nou alineat la articolul 54 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor ce prevede numirile în funcţiile de conducere de la Parchetul General, DNA, şi DIICOT. Potrivit Ordonanţei, alineatul introdus arată că selecţia procurorilor-şefi se realizează pe baza unui interviu, în cadrul căruia candidaţii vor susţine un proiect şi, pentru a fi asigurată transparenţa procedurii, audierea se va transmite în direct, audio-video pe pagina de internet a Ministerului.

Parchetul General a criticat, duminică seară, unele prevederi din OUG, avertizând că există pericolul ca acestea încalce ordinea constituţională.