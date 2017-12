Ordonanţa privind ANRE, adoptată fără modificările lui Băsescu

Camera Deputaţilor a decis, ieri, adoptarea Ordonanţei 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), admiţând doar în parte cererea preşedintelui Traian Băsescu de reexaminare a acestei ordonanţe. Preşedintele Comisiei de industrii, Iulian Iancu, a precizat că ordonanţa reglementează ANRE ca o instituţie autonomă, independentă, autofinanţată, cu personalitate juridică. Iancu a arătat că prin retrimiterea la Parlament a ordonanţei s-au pierdut trei luni cruciale pentru organizarea instituţiei: \"Proiectul nu se modifică în sensul dorit de preşedintele Băsescu, pentru că tot preşedintele, care a cerut acum să introducem legea de organizare a ANRE în legea-cadru a energiei, a promulgat deja Legea energiei electrice, făcând imposibilă cererea pe care a făcut-o acum. Dacă ar fi să ducem la bun sfârşit această solicitare, ar trebui să reluăm discuţiile pe Legea energiei electrice, adică am da peste cap toată funcţionarea întregului sistem în baza unei legi care produce efecte\". Ordonanţa va ajunge la Senat, care este for decizional. (A.M.)