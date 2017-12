Ordonanţă respinsă

Membrii Comisiei pentru sănătate din Senat au întocmit, cu majoritate de voturi, un raport de respingere a Ordonanţei nr. 18/2011 privind stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii (MS) şi instituţiile din subordinea acestuia, textul legii fiind considerat “neprofesionist întocmit, fiind şi o suprareglementare”. „Conform legislaţiei aflate în vigoare, MS are autoritatea de reglementare şi control în domeniul medical, astfel încât măsura ar fi o suprareglementare. Concret, în unităţile medicale care au fost prezentate pe toate canalele media cu evenimente medicale nefericite, MS a făcut controale şi a depus, mai devreme sau mai târziu, concluziile de rigoare şi raportul de control, ceea ce înseamnă că are cadrul legal de desfăşurare a activităţii. În ordonanţă apare titulatura de comisie mixtă la care ar participa, pe lângă membrii desemnaţi de MS, şi membrii din ministerele care au reţea sanitară proprie, când este vorba de unităţile medicale proprii. Se uită însă de autoritatea publică locală care are deja reţea sanitară şi care nu are drept să desemneze un reprezentant şi de unităţile sanitare private, care, la fel, nu au voie să-şi desemneze un reprezentant”, a precizat senatorul PNL Paul Ichim într-un comunicat de presă.