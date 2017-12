Ore de română alături de scriitori!

Cursurile ar putea deveni mult mai interesante şi atractive pentru elevi dacă ar putea învăţa simbolistica operelor literare direct de la scriitori! Ministerul Educaţiei Naţionale ia în calcul să invite la orele elevilor scriitori care ar putea să le întindă o mână de ajutor în procesul de învăţare. „Din informaţiile pe care noi am putut să le culegem, am ajuns la o concluzie destul de tristă: nu avem mai mult de 3% dintre elevi care citesc lecturile obligatorii sau recomandate. Poate că am greşit, poate că sunt 6%, poate sunt 10%, dar nu stăm foarte bine în această zonă“, a declarat ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, la recepţia organizată cu prilejul prezentării Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi. Pe de altă parte, ministrul a afirmat că limba şi literatura română se predau după un curriculum „destul de vechi“. „Acum suntem într-un moment în care încercăm să împrospătăm acest curriculum şi să îl facem în aşa fel încât clasa de literatura română să se desfăşoare într-un mod mai atractiv. Noi am solicitat sprijin din partea tuturor (Uniunea Scriitorilor şi Academia Română). Va fi un proces destul de complicat, împrospătăm toate programele, dar literatura română şi istoria vor fi temele cele mai sensibile şi probabil că nu vor fi epuizate aceste subiecte mai devreme de un an, un an şi jumătate, iar ideea centrală este de a deschide ora de română“, a mai spus Pricopie.