Orez birmanez pentru arme nord-coreene

Myanmar a exportat orez în Coreea de Nord, în schimbul unor livrări de armament, potrivit unei note diplomatice americane publicate de WikiLeaks, un nou indiciu cu privire la presupusele legături între aceste două adversare ale SUA. Documentul ambasadei SUA din Rangoon, expediat în 2009, afirmă că junta a exportat 20.000 de tone de orez în Coreea de Nord, prin intermediul Myanmar Economic Holdings Ltd, o întreprindere controlată de militari. Potrivit unui om de afaceri apropiat de acest caz, regimul a exportat orez şi alte produse agricole în Coreea de Nord, timp de peste cinci ani, în schimbul unor arme şi servicii. ONU nu a intervenit în aceste livrări de bunuri alimentare, potrivit aceleeaşi surse, care a precizat că orezul era de foarte proastă calitate, aproape impropriu consumului.

Alte note diplomatice publicate de WikiLeaks în decembrie au dezvăluit că SUA suspectau junta încă de la începutul anilor 2000 că ar pune la punct un program nuclear, exprimându-şi de pe atunci temerile cu o privire la dezvoltarea relaţiilor acesteia cu Phenianul. În plus, un raport ONU afirma în noiembrie că Phenianul vinde arme nucleare şi balistice Myanmarului, dar şi Iranului şi Siriei. Regimul aflat la putere în Myanmar neagă orice legătură cu regimul lui Kim Jong-Il, subliniind că nu are nicio intenţie să achiziţioneze arma nucleară. Armata se află la putere în Myanmar din 1962. Junta generalisimului Than Shwe a cedat, în primăvară, locul unui regim civil, rezultat în urma alegerilor contestate din noiembrie, dar care este controlat în continuare de militari.