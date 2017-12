Organele actriţei Natasha Richardson au fost donate

Familia regretatei actriţe britanice a decis să îi doneze organele unor pacienţi care încă mai luptă pentru vieţile lor. Natasha Richardson, în vîrstă de 45 de ani, a decedat la un spital din New York, pe data de 18 martie, la două zile după ce a căzut şi s-a lovit la cap în timp ce participa la un curs de schi pentru începători în staţiunea canadiană Mont Tremblant. Actriţa britanică nu purta cască de protecţie în momentul accidentului. Familia Redgrave şi soţul ei, actorul irlandez Liam Neeson, le-au cerut medicilor ca organele regretatei actriţe britanice să fie donate pacienţilor care au nevoie de ele, imediat după ce Natasha Richardson a fost deconectată de la aparatele de respiraţie artificială. Datele oficiale publicate de U.S. Organ Procurement and Transplantation Network arată că la data de 25 martie 101.257 de pacienţi se aflau pe listele de aşteptare în vederea unui transplant. În SUA, zilnic mor circa 19 persoane care au nevoie de un donator compatibil. Donatorii trebuie să completeze o declaraţie, în timpul vieţii, prin care îşi dau acordul ca organele lor să fie utilizate pentru transplant.

„Şi-a petrecut mult timp luptînd împotriva maladiei SIDA. Cineva ca ea şi-ar dona în mod cert organele. Prin donarea organelor s-ar putea obţine ceva bun dintr-o astfel de tragedie”, a declarat o sursă apropiată familiei. Liam Neeson şi cei doi fii ai lor, de 13, respectiv 12 ani, mama Natashei Richardson, renumita actriţă Vanessa Redgrave şi sora ei, Joely Richardson, au fost prezenţi, duminică, împreună cu restul familiei şi foarte mulţi prieteni, la o slujbă religioasă oficiată în memoria Natashei Richardson, după funeraliile ce au avut loc în oraşul Millbrook din statul New York. Liam Neeson este aşteptat să se întoarcă la Toronto, pentru a continua filmările la lungmetrajul „Chloe”, în regia lui Atom Egoyan, iar cei doi fii ai săi, Michael şi Daniel Jack, s-au întors deja la şcoală.