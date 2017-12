Organizarea referendumului din Tortomanu, sub semnul întrebării

Membrii Comisiei pentru organizarea referendumului din Tortomanu pentru înlocuirea primarului Gheorghe Panait s-au deplasat, sîmbătă, în satul Dropia, pentru a verifica autenticitatea semnăturilor cuprinse în listele depuse la Prefectura Constanţa. De cum au intrat în sat, membrii Comisiei au fost întîmpinaţi de mai mulţi săteni care le-au spus că nu doresc înlocuirea primarului Panait, întrucît acesta ”a făcut mai multe lucruri bune pentru comună comparativ cu mulţi alţi primari”. ”Nu avem de ce să îl schimbăm pe domnul primar pentru că este un om bun. A făcut multe pentru satul nostru”, a spus Mihai Gobeajă, locuitor al satului Dropia. El a adăugat că nu a semnat pentru înlocuirea primarului deşi numele său se află pe listă. Acelaşi lucru a fost susţinut de către mai mulţi locuitori din Dropia, dintre care îi amintim pe Mihaela Olteanu, Vasile Havriliuc, Andrei Gheorghe şi Maria Olteanu. O altă parte a semnatarilor petiţiei înaintată Prefecturii Constanţa, la jumătatea lunii noiembrie a anului trecut, prin intermediul căreia se cere demiterea primarului din Tortomanu, au declarat că nu au ştiut ce semnează atunci cînd şi-au pus iscălitura pe acel document. ”Mi s-a zis că semnez pentru ajutorul social, pentru ca să primesc nişte bani în plus. Nu vreau să fie înlocuit primarul”, a spus Vasile Lupu. În plus, membrii Comisiei au descoperit şi faptul că pe listele cu semnături apărea şi numele Ionuţ Havriliuc, despre care sătenii au declarat că a fost inventat de către unul dintre zilierii de la ferma din sat, care, în acest fel, se pare că a dorit să se amuze pe seama iniţiatorilor referendumului. Profitînd de prezenţa reprezentanţilor Consiliului Judeţean Constanţa şi Prefecturii, cîţiva săteni s-au plîns de faptul că nu au primit ajutorul social, care li se cuvine în baza Legii 416\2001, de mai multe luni, şi că mai mulţi copii din sat nu au cu ce să se deplaseze pînă la şcoala din Cuza Vodă. Atunci cînd a fost pus la curent cu nemulţumirile celor cîţiva localnici din Dropia, primarul Gheorghe Panait a declarat că fondurile pentru ajutorul social nu au mai fost alocate de către Guvern de mai multe luni şi că cei ai căror copii nu au cu ce să ajungă la şcoală nu au domiciliul stabil în comuna Tortomanu. ”Fondurile pentru Legea 416\2001 au fost alocate, în 2006, doar pentru şapte luni. Aceştia bani s-au terminat în luna iulie, iar guvernanţii nu au mai dat niciun leu pentru protecţia socială. Însuşi domnul prim-ministru a declarat în luna decembrie că nu îl interesează protecţia socială. Bani pentru zilele Hîrşovei, Mangaliei, Medgidiei şi ale altor localităţi care au primari ai Alianţei au fost găsiţi, dar nu şi pentru aceşti oameni sărmani. Uite unde se ajunge din cauza sărăciei: vor să demită primarul!”, a declarat Gheorghe Panait. În ceea ce priveşte transportul copiilor din satul Dropia la cea mai apropiată şcoală, primarul a declarat că a căutat soluţii pentru rezolvarea acestei probleme, deşi părinţii lor nu sînt cetăţeni ai comunei, dar că, din lipsă de fonduri, nu a putut face nimic.

Primarul Gheorghe Panait: ”Dacă aceste persoane îmi vor arăta problemele concrete pe care eu nu am dorit să le rezolv, voi pleca singur”

În condiţiile în care mai mulţi locuitori din Dropia, care şi-au regăsit semnătura pe liste, au declarat că nu doresc demiterea primarului, membrii Comisiei au hotărît ca, în weekendul viitor, să fie strînse, din nou, semnăturile pentru organizarea referendumului. ”Astăzi (sîmbătă - n.r.), din păcate, nu am reuşit să vorbim decît cu cîţiva dintre semnatarii organizării referendumului şi de aceea, weekendul viitor, vom stabili, în comună, două puncte în care oameni vor putea veni să îşi exprime votul cu privire la organizarea referendumului. Cu alte cuvinte, vom strînge sămnăturile din nou, pentru a ne convinge că oamenii semnează în cunoştinţă de cauză şi că sînt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege”, a declarat directorul Direcţiei Generale pentru Administraţie Publică a Consiliului Judeţean Constanţa, Nicolae Cristinel Dragomir. El a adăugat că pentru a fi prevenite noi discuţii pe marginea autenticităţii listelor cu semnături, oamenii care vor dori să solicite organizarea referendumului va trebui să prezinte buletinul sau cartea de identitate, act care să ateste faptul că sînt cetăţeni ai comunei. ”În plus, noi îi vom întreba pe oameni dacă semnează în cunoştinţă de cauză. Trebuie să ne convingem că semnăturile sînt obiective şi că sînt în număr necesar pentru organizarea referendumului. Astăzi nu m-am putut convinge de acest lucru, pentru că oamenii cu care am stat de vorbă au fost ezitanţi. Din opt locuitori din Dropia, cu care am discutat, patru au dat declaraţii în scris că au semnat acele liste pentru obţinerea ajutorului social şi nu pentru organizarea referendumului”, a mai spus Nicolae Cristinel Dragomir. La rîndul lui, subprefectul Claudiu Palaz a specificat faptul că semnăturile se vor strînge week-end-ul viitor în intervalul orar 09.00 – 16.00 şi că acest lucru va fi comunicat Primăriei Tortomanu în scris de către secretariatul comisiei. ”Cred că este timp suficient pentru ca cei care doresc organizarea referendumului să se mobilizeze şi să solicite acest lucru. Am luat această decizie pentru că am observat modul foarte facil în care oamenii îşi schimbă opţiunile”, a declarat Palaz. La rîndul său, primarul Gheorghe Panait a spus că nu are de gînd să intervină în niciun fel în procesul decizional al Comisiei. El a adăugat că nu va renunţa la funcţie decît în momentul în care îi vor cere acest lucru toţi cei care l-au votat sau dacă iniţiatorii referendumului îi vor arăta mai multe probleme pe care el nu a dorit să le rezolve. ”Nu plîng după funcţia de primar, dar nici nu voi accepta să plec de la Primărie pentru că vrea un grup de cîţiva oameni. Dacă aceste persoane îmi vor arăta problemele concrete pe care eu nu am dorit să le rezolv, voi pleca singur. Nu este nevoie să cheltuim o mulţime de bani din bugetul local pentru organizarea unui referendum”, a declarat Panait.