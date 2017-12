• NUP • Pompiliu Bota, liderul contestatului Barou Constituţional, a anunţat, ieri, că procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au dispus neînceperea urmăririi penale (NUP) faţă de mai mulţi membri ai organizaţiei pe care o conduce, într-un dosar în care aceştia au fost învinuiţi că ar fi exercitat fără drept profesia de avocat. „Soluţia dispusă de Parchet a fost confirmată de Curtea de Apel Constanţa. Eu, personal, am primit 73 de NUP-uri de la diferite parchete din ţară. La nivel naţional, procurorii au dispus faţă de membrii organizaţiei noastre aceeaşi soluţie în nu mai puţin de 400 de dosare. Iar atunci când au fost trimişi în judecată, membrii Baroului nostru au fost achitaţi. În total, 1.008 magistraţi ne-au dat dreptate. De opt ani nu a existat nicio condamnare. Din punctul meu de vedere, acest lucru înseamnă că organizaţia noastră este perfect legală”, a declarat Pompiliu Bota. Avocatul Ion Popescu, preşedintele Baroului Constanţa, consideră că decizia procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa se află în contradicţie cu legislaţia în vigoare: „Am o părere foarte proastă despre soluţia dată de procurori, pentru că această decizie face, practic, abstracţie de legile existente. Singurul Barou din România care funcţionează legal este cel înfiinţat în baza Legii 51/1995. Interesant este faptul că aceiaşi procurori care au dispus neînceperea urmării penale în acest dosar înaintează cereri pentru a intra în Baroul Constanţa. De ce nu merg la Baroul Bota, dacă ei consideră că această asociaţie funcţionează legal? Dacă Pompiliu Bota poate să creeze un Barou privat, înseamnă că se pot înfiinţa şi parchete sau instanţe private în această ţară”.

• PLÂNGERE • Tot ieri, Bota a declarat că a depus o plângere împotriva procurorului Teodor Niţă, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. „În declaraţia de interese pe care a depus-o la Consiliul Superior al Magistraturii, nici procurorul Teodor Niţă, nici soţia acestuia, judecător la Tribunalul Constanţa, nu au specificat faptul că sunt avocaţi înscrişi pe tabloul Baroului Constanţa. Domnul Niţă precizează faptul că este membru fondator al Asociaţiei Scafandrilor Profesionişti din România, dar despre ce era mai important, şi anume despre faptul că face parte din Baroul Constanţa, nu spune un cuvânt. Vorbim despre un fals prin omisiune. La sfârşitul declaraţiei respective stă scris că, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate, semnatarul răspunde potrivit legii penale. Reclamaţia a fost depusă la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa”, a declarat Pompiliu Bota. În replică, procurorul Teodor Niţă spune că plângerea care îl vizează nu are niciun temei. „Este foarte simplu. Rubrica respectivă se referă la calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale sau sindicale. Baroul nu intră în această categorie, pentru că nu este o asociaţie. Este un organism întemeiat în baza legii. Plângerea depusă împotriva mea are, însă, un cu totul alt substrat. Această reclamaţie vine după ce am dispus trimiterea în judecată a lui Vasile Anghel, care exercita fără drept profesia de avocat. Vasile Anghel face parte din organizaţia condusă de Pompiliu Bota, care vrea acum să se răzbune”.