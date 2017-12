Organizaţiile neguvernamentale strâng rândurile

Pentru prima dată după şapte ani, ONGT-urile din Constanţa au participat la o întâlnire periodică, ce se va ţine, începând de ieri, în prima zi de joi a fiecărei luni. Scopul declarat al reprezentanţilor structurilor neguvernamentale este acela de a creşte gradul de coeziune între membrii activi ai societăţii civile. Aceste şedinţe de consultare reciprocă au fost iniţiate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi se vor desfăşura sub patronajul instituţiei, ieri fiind prezenţi la întâlnirea cu membrii ONGT-urilor consilierii Isabella Stan şi Marian Ţuţuianu. Ultimul a anunţat proiectele pe termen scurt pe care DJST le va realiza în colaborare cu ONGT-urile: “Gala Voluntarului” şi “Pomul de Crăciun”. “Galei, în acest an, dorim să-i adăugăm şi premiul pentru cel mai bun proiect al anului. De asemenea, pentru evenimentul “Pomul de Crăciun” vrem să desfăşurăm activităţi timp de două zile, 23 şi 24 decembrie, care să readucă tradiţiile autentice de sărbători în Constanţa”, a declarat Ţuţuianu. El a adăugat că DJST are programate, pe lângă un carnaval al comunităţii cu ocazia Zilei Europei, pe 9 mai 2011, 12 proiecte pentru anul viitor, ONGT-urile fiind invitate să îşi aducă contribuţia pentru buna desfăşurare a acestora. Reprezentanţii ONGT-urilor şi-au arătat dorinţa de a colabora cu DJST, începând chiar cu această iarnă, pentru a da o mână de ajutor în desfăşurarea acţiunilor din 23 şi 24 decembrie. Pe lângă implicarea Asociaţiei pentru Cultură, Învăţământ şi Turism Constanţa în desfăşurarea proiectului “Pomul de Crăciun”, urmând a fi aduse de către organizaţie o serie de ansambluri folclorice din ţară şi din judeţ, celelalte ONGT-uri vor participa la eveniment cu o serie de voluntari.