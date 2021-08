Organizatorii Neversea au investit aproape un milion de euro în plaja unde se va ţine festivalul

Organizatorii Neversea au investit anul acesta aproape un milion de euro în plaja unde se va ţine festivalul, noutăţile incluzând o zonă de cinema şi una de birouri, pentru cei care vor să lucreze de la mare, potrivit unui comunicat.

"Continuăm să susţinem comunitatea din Constanţa şi să promovăm plaja de aici. Este un loc minunat pe care l-am descoperit acum cinci ani, atunci când am şi făcut promisiunea că ne vom implica şi în a promova turismul la Marea Neagră, în Constanţa, prin toate acţiunile noastre. Anul trecut, pe plaja Neversea, zeci de mii de constănţeni, dar şi turişti s-au relaxat în vibe-uri de festival, în cele mai sigure condiţii. Acum am deschis al doilea an consecutiv Neversea Beach, în care am investit circa 1 milion de euro, în amenajare, şi care redă atmosfera de festival prin decorul special", a declarat Edy Chereji, directorul de comunicare UNTOLD şi Neversea.