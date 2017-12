Organizatorii, surprinşi de numărul mare de participanţi la Crosul Olimpic

Număr impresionant de participanţi la ediţia din acest an a Crosului Olimpic de la Constanţa. Dacă anul trecut, ediţia naţională aduna la start peste 1.000 de participanţi, numărul amatorilor de mişcare s-a menţinut şi la ediţia desfăşurată sâmbătă, cu ocazia Zilei Olimpice, deşi de această dată a fost doar una regională. Startul a fost dat de tripla campioană olimpică la gimnastică artistică, Cătălina Ponor, care s-a arătat încântată de misiunea oferită de organizatori. „Mă bucur că am această ocazie şi sunt surprinsă de numărul mare de participanţi. Acest lucru mă bucură, pentru că îmi dă speranţa că oamenii au înţeles cât de importantă este mişcarea”, a spus Ponor. Fiecare alergător a primit la start un tricou, pe baza căruia a beneficiat de intrare gratuită în parcul de distracţii Aqua Magic! Dar surprizele nu s-au oprit aici. Organizatorii au pus la bătaie premii oferite din partea sponsorilor, Coca-Cola, Dobrogea Grup şi Aqua Magic, şi au suplimentat numărul de tricouri pentru participanţii care nu au reuşit să intre în posesia unuia la start. Câştigătorii acestei ediţii au fost Bogdan Ofiţeru (CS Farul) - la masculin, Mihaela Mărănducă - la feminin şi Claudiu Ion (11 ani) - la copii. „A fost un antrenament util pentru mine. Regret mult că nu pot veni foarte mulţi doritori să se antreneze la stadion şi să transforme pasiunea de a alerga în ceva care să se întâmple mai frecvent”, a spus Ofiţeru. Printre participanţii la cros s-a numărat şi medaliatul cu bronz de la Jocurile Olimpice de la Atena, Răzvan Florea, care a trecut printre primii linia de sosire. „Îi mulţumesc lui Răzvan Florea pentru respectul şi spiritul olimpic pe care îl are în el şi îi mulţumesc şi Cătălinei Ponor, care a dorit să dea startul celei de-a 23-a ediţii a Crosului Olimpic. Nu am estimat o participare atât de mare şi am greşit. Nu am fost pregătiţi decât pentru 600 de participanţi. Am suplimentat însă numărul tricourilor şi sunt bucuroasă că a fost un număr atât de mare de participanţi. Le mulţumim sponsorilor care au reuşit să acopere până la o mie de premii”, a declarat Elena Frîncu, director DSJ Constanţa.