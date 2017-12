Orgoliile politice contează...

IGIENIZARE Primăria oraşului Ovidiu a pregătit cele două clase 0 înfiinţate prin noua lege a învăţământului. Înfiinţarea celor două clase a constituit la început o problemă având în vedere că nu existau spaţiile necesare în unităţile de învăţământ. După o serie de discuţii între primarul George Scupra şi directorul unităţilor de învăţământ s-a luat decizia ca una din clasele 0 să funcţioneze în incinta liceului „Ion Podaru”, iar cea de-a doua, în incinta şcolii nr.2. „Împreună cu directorii am stabilit modificările care trebuiau făcute în cele două unităţi de învăţământ pentru a se putea crea cele două spaţii. La Liceul „Ion Podaru” am mutat cancelaria profesorilor, am dărâmat câţiva pereţi, şi am reuşit să avem spaţiul necesar pentru clasa 0. Şi la şcoala nr.2 am făcut o serie de ajustări, astfel că în prezent cele două spaţii sunt pregătite”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra. El a precizat că odată cu aceste ajustări s-a trecut şi la operaţiunile de igienizare şi pregătire a unităţilor de învăţământ pentru noul an şcolar. „Am vizitat fiecare şcoală şi grădiniţă pentru a vedea ce trebuie făcut. Am schimbat uşile, au fost înlocuite câteva geamuri. La Liceul „Ion Podaru” am refăcut acoperişul. La grădiniţa Zig-Zag, la prima vizită nici nu am putut intra din cauza mirosului. Pe jos era un fel de cauciuc care mirosea îngrozitor. Am întrebat personalul de acolo cum poate ţine copiii în asemenea condiţii? Nu am aşteptat şi nu am primit vreun răspuns. Am luat decizia înlocuirii acelui cauciuc cu parchet. Chiar dacă nu pot spune că avem un buget generos, am considerat că cei 250.000 de lei cheltuiţi pentru igienizarea unităţilor de învăţământ sunt absolut necesari pentru a avea condiţii cât mai bune de studiu”, a spus Scupra.

ORGOLII POLITICE Primarul a adăugat că cel mai probabil s-ar fi făcut mult mai multe pentru copiii din Ovidiu dacă anumiţi consilieri ar fi lăsat orgoliile politice şi şi-ar fi dat interesul pentru bunul mers al comunităţii. „Deşi sunt de aproximativ două luni primarul oraşului Ovidiu, până în prezent nu am avut decât o singură şedinţă de consiliu, aceea când au fost validaţi consilierii. Pentru că la şedinţa respectivă liberalii nu au putut să-şi impună viceprimarul, nu s-au putut constitui comisiile de specialitate, deci nu am putut elabora proiecte de hotărâri. La începutul săptămânii viitoare vom avea o nouă şedinţă a Consiliului Local Ovidiu, în care sper să putem constitui comisiile de specialitate pentru a putea în sfârşit lucra pentru locuitorii acestui oraş. Acest lucru s-ar putea întâmpla doar dacă consilierii PNL şi PDL vor realiza că mai presus de luptele politice este interesul locuitorilor acestui oraş”, a explicat Scupra.