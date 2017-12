Ori populaţia, ori Băsescu!

Guvernul condus de Emil Boc a adoptat în acest an o serie de măsuri pentru a acoperi găurile bugetare pe care tot el le-a creat prin proasta gestionare a ţării. Toate aceste măsuri adoptate s-au răsfrânt asupra populaţiei şi autorităţilor locale. Dacă bugetarii şi pensionarii au fost anunţaţi de reducerea veniturilor cu 25 şi, respectiv, 15%, autorităţile locale au fost anunţate că nu vor mai primi bani pentru subvenţia la căldură, pentru plata asistenţilor persoanelor cu handicap etc Sunt doar câteva din măsurile adoptate de Guvernul Boc, decis să ducă la faliment România. În aceste condiţii, autorităţile locale constănţene au căutat tot felul de soluţii bugetare pentru a îndulci efectele resimţite de populaţie în urma aplicării măsurilor criminale ale Guvernului Boc. Primăria Constanţa a redus cheltuielile încă de la începutul anului pentru a putea susţine programele sociale. Pentru că autorităţile au găsit soluţii, reprezentanţii puterii au mai pregătit o lovitură. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat, ieri, că a primit un proiect de ordonanţă de urgenţă care are ca scop „jecmănirea bugetului local”. La nivel local, bugetul are două mari surse de venit: impozitul pe clădiri şi terenuri şi cota parte din impozitul pe venitul global, care este de 47%. „În proiectul de ordonanţă pe care l-am primit, Guvernul spune că, de la 1 ianuarie 2011, cota din impozitul pe venitul global ce revenea bugetului local va fi redusă de la 47%, la 35%. Adică, în 2011, bugetul Constanţei va fi diminuat cu 10% - aprox. 11 milioane de euro, echivalentul sumelor cu care subvenţionam noi întreţinerea populaţiei. Pe lângă faptul că Guvernul nu ne mai alocă banii pentru subvenţia la căldură, prin această ordonanţă, Boc fură banii autorităţilor locale”, a declarat Mazăre. Prin punerea în aplicare a ordonanţei, municipalitatea ar putea ajunge în imposibilitatea de a susţine partea ei de subvenţie la căldură (până acum, Guvernul plătea 45% din subvenţie, iar Primăria, 55%). Mazăre a precizat vor fi căutate noi metode de reducere a cheltuielilor pentru a putea acoperi găurile pe care guvernanţii le dau în bugetele locale. „Trebuie să vedem de unde putem lua bani. Probabil că vom reduce din programul de asfaltare, din programul de iluminat. Nu ştiu exact. Vom întreba şi locuitorii oraşului de unde să luăm banii pentru a acoperi jecmăneala lui Boc”, a mai spus primarul. Mazăre a afirmat că, odată cu intrarea în vigoare a ordonanţei Guvernului, la 1 ianuarie 2011, în cel mult 30 de zile trebuie redus personalul bugetar cu 40%. „În campania electorală din 2009, la Constanţa aveam un slogan în care mă refeream la Băsescu: „Ori eu, ori el”. Din nefericire pentru români, acest slogan s-a transformat în: „Ori el, ori voi””, a spus Mazăre. Aceasta este o nouă piatră pe care Boc o pune de gâtul românilor şi al autorităţilor locale, sperând că, astfel, toţi o să se înece alături de el, conştient că astfel de măsuri sunt ultimele de acest gen pentru portocaliii aflaţi la putere.