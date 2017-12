Orlando Bloom are stea

Actorul britanic Orlando Bloom a primit steaua cu numărul 2.521 pe Bulevardul Faimei, în cadrul unei scurte ceremonii în care invitat de onoare a fost fiul său de 3 ani, Flynn. Steaua actorului de 37 de ani, despărţit anul trecut de Miranda Kerr, se află în cea mai prestigioasă parte a bulevardului, la doi paşi de Chinese Theatre. ”Le mulţumesc fanilor mei pentru că, sincer, fără ei nu aş fi aici. Vă mulţumesc tuturor. Este o mare onoare”, a spus Orlando Bloom. La ceremonie au mai fost prezenţi actorul Forest Whitaker, partener de distribuţie cu Orlando Bloom în filmul ”Zulu”, din 2013, şi regizorul David Leveaux, sub bagheta căruia a lucrat actorul într-o recentă producţie, ”Romeo şi Julieta”, pe Broadway. Însă marea vedetă a ceremoniei a fost Flynn, fiul de 3 ani al lui Bloom, primul care a pus piciorul pe steaua de pe asfalt a tatălui său, chiar după inaugurare.

Orlando Bloom, care a putut fi văzut în filme precum ”Black Hawk Down / Elicopter la pământ!” în 2001, ”Troy / Troia” în 2004, ”Kingdom of Heaven / Regatul Cerului” în 2005 şi ”The Three Musketeers / Cei trei muschetari” în 2011, este cunoscut mai ales pentru rolul elfului Legalas din trilogiile ”The Lord of the Rings / Stăpânul inelelor” şi ”Hobbit / Hobbitul”.