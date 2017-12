Orlando Bloom, într-o nouă relaţie

Actorul britanic Orlando Bloom pare, în sfârşit, că şi-a revenit după divorţul de modelul Miranda Kerr. Acesta s-a refugiat în braţele actriţei franceze Nora Arnezeder. Actorul de 37 de ani, care a divorţat de Miranda Kerr în luna octombrie, după doi ani de căsnicie, a fost văzut sosind la barul The Roger Room, din Los Angeles, în şaua motocicletei sale, pentru a se bucura de o seară în compania actriţei de 24 de ani. „Orlando şi Nora au fost împreună în bar timp de vreo două ore, au băut câte ceva şi au stat de vorbă. S-au aşezat la o masă mai ferită, într-un colţ, şi au stat singuri”, a declarat o sursă citată de Mail Online. După ce şi-au terminat băuturile, cei doi au plecat pe motocicletă. Se pare că ei s-au cunoscut prin intermediul bunului prieten al actorului, Elijah Wood, alături de care Orlando Bloom a jucat în seria „Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor”. Elijah Wood a cunoscut-o pe Nora Arnezeder în timpul filmărilor la „Maniac”, în 2013.

După despărţirea de Miranda Kerr, căreia i s-a atribuit o idilă adulteră cu Leonardo DiCaprio, au apărut speculaţii că Orlando Bloom ar fi avut relaţii cu mai multe femei, printre care partenera sa din „Romeo and Juliet”, Condola Rashad, Liv Tyler, alături de care a jucat în „Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor”, dar şi actriţa Margot Robbie, una dintre cele mai curtate vedete ale momentului graţie campaniei de promovare la Oscar a lungmetrajului „Wolf of Wall Street”.