Actorul britanic Orlando Bloom, interpretul elfului Legolas din trilogia “Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”, va primi peste un milion de dolari pentru a-şi relua acest rol, într-o scenă de doar două minute, în filmul “The Hobbit”. Orlando Bloom se alătură astfel foştilor săi colegi din distribuţia trilogiei, Elijah Wood şi Dominic Monagha, care au semnat, la rândul lor, noile contracte ce le asigură un loc în distribuţia proiectului “The Hobbit”. În trilogia “Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”, regizată tot de Peter Jackson, personajul interpretat de Elijah Wood, Frodo Baggins, a moştenit un inel magic de la unchiul său Bilbo Baggins şi a primit misiunea de a distruge acest inel cu puteri malefice în focul sacru de pe Muntele Doom. Acţiunea din romanul “The Hobbit” de J.R.R. Tolkien are la bază aventurile lui Bilbo Baggins şi descrie felul în care acesta a intrat în posesia inelului magic. Din distribuţia celor două filme “The Hobbit” vor face parte Cate Blanchett, interpreta personajului Lady Galadriel, regina elfilor, Ken Stott, interpretul Lordului Balin, regele dwarfilor, Sylvester McCoy, interpretul vrăjitorului Radagast the Brown şi actorul suedez Mikael Persbrandt, interpretul metamorfului Beorn. Şi actorul britanic Sir Ian McKellen îşi va relua rolul vrăjitorului Gandalf, iar Martin Freeman va interpreta rolul hobitului Biblo Baggins. Primul dintre cele două filme din proiectul “The Hobbit” va fi lansat în decembrie 2012, iar cel de-al doilea, un an mai târziu.