Ortodocşii îi cinstesc pe sfinţii Dimitrie Izvorîtorul de Mir şi Cuviosul Dimitrie cel Nou

Credincioşii ortodocşi sărbătoresc în fiecare an, pe 26 octombrie, unul dintre cele mai mari praznice ale creştinismului răsăritean. Considerat protector al oraşului Salonic, din Grecia, Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie a trăit în vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu (284 - 311), fiind una dintre victimele persecuţiilor anticreştine. Născut într-o familie de buni creştini, Dimitrie cel evlavios şi învăţător al credinţei lui Iisus, a fost prefect al cetăţii Tessalonic, la fel ca şi tatăl său. Tradiţia religioasă consemnează faptul că, întors dintr-o campanie militară încununată cu succes, împăratul Maximian a organizat în Grecia serbări fastuoase în cinstea zeilor romani. Dimitrie a refuzat să participe la ceremonii, fiind astfel întemniţat pentru nesupunere. În timpul luptelor organizate de împărat, Dimitrie s-a rugat ca un tînăr creştin, pe nume Nestor, să îl învingă pe celebrul gladiator Lie, preferatul lui Maximian. Din aceasta cauză, în anul 304, Sfîntul Dimitrie Izvorîtorul de Mir a fost decapitat în închisoarea de la Sirmium, de pe teritoriul fostei Iugoslavii. La doar o zi distanţă de marele praznic, pe 27 octombrie, ortodocşii români îl prăznuiesc pe Cuviosul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor. Cu această ocazie, zeci de mii de credincioşi merg în pelerinaj pe Dealul Patriarhiei. Sfîntul Dimitrie cel Nou a trăit în veacul al XIII-lea, fiind născut în localitatea Basarabi, iar după ce a dus o viaţă de păstor, s-a retras într-o peşteră în sihăstrie. Din anul 1774, moaştele sale sînt cinstite în Catedrala Patriarhală, Sfîntul Dimitrie cel Nou fiind considerat ocrotitorul Bucureştiului. „Marile sărbători religioase, cum sînt şi cele din 26 şi 27 octombrie de la Bucureşti, au darul sfînt de a-l face mai aproape şi mai iubit pe Dumnezeu. Mulţi oameni simt ce caută cînd îşi îndreaptă paşii, an de an, către racla Cuviosului, depăşind lipsurile materiale şi înfruntînd cu speranţă greutăţile călătoriei. Ei cred cu tărie că Dumnezeu le va răsplăti nevoinţa, după dragostea pe care ei înşişi i-o arată lui Dumnezeu”, se arată în mesajul Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel.