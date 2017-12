Ortopezii bucureşteni încep consultaţiile la Constanţa

18:14:39 / 22 Martie 2015

ref. dr. Alexandru Serban

Am fost operata in 2014 de dr. Alexandru Serban de proteza sold total, pina in prezent martie 2015 nu pot inca sa merg normal, am dureri mari de picior.In concluzie nu sint de loc multumita, iar la externare nu mi s-a dat nici-un fel de factura, cit a costat proteza.