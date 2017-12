Osama bin Laden cere declanşarea jihadului împotriva Israelului

Liderul reţelei al-Qaida a cerut declanşarea jihadului împotriva ofensivei israeliene din Gaza, relatează Sky News. În mesajul audio postat pe un site militant islamist, bin Laden critică, de asemenea, guvernele arabe ”pentru că au împiedicat popoarele lor să acţioneze pentru eliberarea Palestinei”. Potrivit CNN, mesajul nu poate fi autentificat, dar vocea persoanei care vorbeşte este similară cu înregistrările pe care bin Laden le-a difuzat în trecut. ”Declinul mare şi rapid în influenţa Americii este una din cele mai importante motivaţii pentru israelieni de a organiza un astfel de atac barbar în Gaza, într-o încercare de a se folosi de ultimele zile din mandatul preşedintelui Bush şi al neoconservatorilor”, a spus el. Înregistrarea, care durează 22 de minute, este intitulată ”O chemare la Jihad pentru a opri agresiunea în Gaza. Mesajul şeicului Osama bin Laden către musulmani”.

Ultimul discurs al lui bin Laden datează din 18 mai 2008. ”Israelienii se grăbesc să scape de duşmanii lor din Gaza şi să îi înlocuiască cu preşedintele palestinian Mahmoud Abbas şi administraţia sa, pentru ca ei să-şi protejeze spatele. Ei au comis, astfel, acest măcel îngrozitor înainte de sfîrşitul mandatului lui Bush, înainte ca slăbiciunea americană să se arate şi mai mult”, a declarat el. Bin Laden şi-a exprimat semnele de întrebare privind capacitatea viitorului lider american de a ţine piept reţelei al-Qaida şi altor grupări teroriste. ”Poate America să continue războiul împotriva noastră pentru mai multe decenii? Toate rapoartele şi analizele indică faptul că nu este posibil”. Osama bin Laden cheamă la Jihad, spunînd că acesta este singura cale de a-i înfrînge pe sionişti şi de a elibera Fîşia Gaza. El face apel la musulmanii din întreaga lume să susţină cauza şi a reiterat îndemnul său la donaţii. ”Datoria voastră este de a oferi sprijin către Mujahedini cu bani şi oameni. Am avut eu însumi experienţa Jihadului şi ştiu cît de costisitor poate fi”, a adăugat el.

Lupte intense în Gaza

Lupte intense continuau să se înregistreze, miercuri dimineaţă, între militanţii palestinieni şi militarii israelieni, în oraşul Gaza, în timp ce aviaţia bombarda sudul Fîşiei Gaza, unde aproape 1.000 de palestinieni au murit de la declanşarea ofensivei israeliene, la 27 decembrie. Pe de altă parte, trei rachete au căzut, miercuri, în nordul Israelului, în regiunea Kyriat Shmona, în apropierea frontierei cu Libanul, a spus un purtător de cuvînt al poliţiei israeliene. Martorii oculari au observat o diminuare a intensităţii loviturilor aeriene în Gaza şi în nordul teritoriului, comparativ cu nopţile precedente. Un palestinian a fost ucis şi alţi 20 au fost răniţi în urma unui atac care a distrus o casă într-un cartier din Gaza, potrivit medicilor şi martorilor oculari. ”Tancurile trag asupra militanţilor palestinieni, care ripostează cu obuze. Se înregistrează tiruri de mitralieră de ambele părţi”, a declarat un corespondent AFP, descriind situaţia din Gaza şi din nord.

Marţi, preşedintele palestinian, Mahmoud Abbas, a acuzat Israelul că încearcă să anihileze populaţia din Fîşia Gaza, controlată de gruparea islamistă Hamas. Cel puţin 70 de palestinieni au murit marţi în Fîşia Gaza, bilanţul ajungînd la circa 1.000 de morţi şi peste 4.400 de răniţi, începînd de la 27 decembrie. De cealaltă parte, zece militari şi trei civili israelieni au fost ucişi. Marţi seară, aviaţia a lansat raiduri în nordul şi sudul teritoriului, iar opt palestinieni au fost ucişi, printre care şi trei copii care se jucau. În paralel, forţele speciale israeliene au avansat pe mai multe sute de metri, după lupte intense duse în cartiere din oraşul Gaza. În sud, bombardamente aeriene violente împotriva Rafah, la frontiera cu Egiptul, au făcut ca sute de localnici să caute refugiu. Ministrul israelian al Apărării, Ehud Barak, a declarat că ”ofensiva şi-a atins majoritatea\" obiectivelor, însă probabil nu toate”.

Premierul israelian, Ehud Olmert, l-a delegat pe ministrul pentru Afaceri Sociale, Yitzhak Herzog, cu coordonarea asistenţei umanitare internaţionale în Fîşia Gaza, unde circa 1,5 milioane de locuitori trăiesc sub blocadă, dependenţi de ajutor străin. Un milion de palestinieni trăiesc fără electricitate, 750.000 nu au apă curentă şi spitalele funcţionează în baza generatoarelor de urgenţă, potrivit ONU.

Hamas reacţionează favorabil la planul egiptean pentru încetarea focului

”Mişcarea islamistă Hamas a reacţionat favorabil la eforturile Egiptului în favoarea unui armistiţiu în Fîşia Gaza”, potrivit unei surse egiptene autorizate. Şeful diplomaţiei egiptene, Ahmed Aboul Gheit, a anunţat că ”Egiptul va transmite Israelului răspunsul Hamas la planul egiptean pentru încetarea focului, cu speranţa că lucrurile se vor mişca”. Principalul negociator israelian, generalul în rezervă Amos Gilad, este aşteptat, astăzi, la Cairo, pentru a se întîlni cu şeful serviciilor de informaţii egiptene, generalul Omar Suleiman. Un înalt oficial egiptean declarase marţi că Israelul pare a fi pe punctul de a accepta planul anunţat săptămîna trecută de preşedintele Hosni Mubarak. Aboul Gheit a declarat că planul egiptean prevede, în primul rînd, o încetare imediată a focului între Israel şi Hamas şi acceptarea retragerii armatei israeliene. Cea de a doua etapă a procesului se va concentra pe redeschiderea punctelor de trecere între regiunea palestiniană şi Israel şi Egipt, fără a exclude prezenţa unor forţe sau observatori străini.

Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, aflat miercuri la Cairo, a declarat că ”nu mai există timp de pierdut pentru încheierea războiului dintre Israel şi Hamas”. La rîndul său, ministrul spaniol de Externe, Miguel Angel Moratinos, a afirmat miercuri, la Cairo, că se profilează perspectiva unei încetări a focului în Gaza.

Aparentă aluzie la bomba atomică în lupta împotriva Hamas

Un deputat ultranaţionalist israelian a declarat marţi că Israelul ar trebui să lupte împotriva Hamas din Fîşia Gaza aşa cum au procedat SUA cu Japonia, în timpul celui de-al doilea război mondial, într-o aparentă aluzie la utilizarea bombei atomice. ”Cucerirea Japoniei nu fusese necesară”, a subliniat deputatul şi fostul ministru Avigdor Lieberman, lider al partidului de extremă-dreapta Israel Beitenou, ale cărui declaraţii au fost preluate de site-ul cotidianului ”Jerusalem Post”. SUA au pus capăt conflictului cu Japonia lansînd bombe atomice asupra oraşelor Hiroshima şi Nagasaki. Deputatul palestinian Moustapha Barghouthi a denunţat declaraţiile deputatului israelian, pe care l-a calificat drept ”orator extremist”. ”Declaraţiile politicienilor israelieni sînt atît de disproporţionate precum acţiunile lor sîngeroase împotriva poporului din Fîşia Gaza”, a adăugat deputatul palestinian.

Pauză în procesul de apropiere între UE şi Israel

”Israelul şi UE au decis să facă o pauză în procesul lor de apropiere, în urma ofensivei israeliene din Fîşia Gaza”, a declarat, miercuri, reprezentantul Comisiei Europene în Israel, Ramiro Cibrian-Uzal. Potrivit lui, acest lucru va depinde de modul în care conflictul din Fîşia Gaza se va stabiliza şi de modul în care Israelul va ieşi din acest conflict în calitate de partener pentru UE. ”Sper că acest conflict armat va lua sfîrşit şi că va exista o posibilitate favorabilă de reînnoire a procesului de apropiere, la încheierea ofensivei lansate de Israel la 27 decembrie în Fîşia Gaza”, a continuat delegatul european. Procesul de consolidare a relaţiilor dintre UE şi Israel, în special în domeniile politic şi economic, a fost aprobat de UE în iunie 2008 şi va trebui, în principiu, să fie finalizat prin semnarea unui acord în 2009, sub preşedinţia cehă.

Al Jazeera pune la dispoziţie, gratuit, imagini din Fîşia Gaza

Al Jazeera lansează un serviciu gratuit online, oferind imagini video ale luptelor din Fîşia Gaza, utilizatorilor şi posturilor TV din întreaga lume, sub licenţă Creative Commons, aceştia avînd posibilitatea de a descărca materiale şi de a le remixa. Site-ul prezintă materiale produse în exclusivitate în limbile arabă şi engleză de către corespondenţii şi echipele Al Jazeera aflate în Fîşia Gaza. Al Jazeera are un avantaj clar asupra colegilor săi occidentali, fiind singura reţea naţională prezentă în teritoriile palestiniene. Creative Commons este o organizaţie non-profit care are ca scop să uşureze transmiterea şi prelucrarea conţinuturilor care au un alt autor. Organizaţia Creative Commons a fost înfiinţată de Lawrence Lessig, profesor de Drept la Universitatea Stanford. ”Al Jazeera dă lumii o lecţie importantă vizavi de cum se construieşte şi se sprijină libertatea de exprimare. Prin oferirea de resurse gratuite întregii lumi, reţeaua încurajează dezbateri la scară mondială şi promovează o mai bună înţelegere a situaţiei din regiune”, conchide Lessing.