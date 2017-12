Osama bin Laden le cere americanilor să se pronunţe împotriva războaielor

Liderul al-Qaida i-a invitat pe americani să facă presiuni asupra Casei Albe, pentru a pune capăt războaielor din Irak şi Afganistan, într-un mesaj difuzat de site-ul As-Sahab, potrivit centrului american de cercetare în domeniul terorismului Intel Center. ”Vom continua un război de uzură împotriva voastră, în toate modurile posibile”, ameninţă bin Laden, în ceea ce site-ul prezintă drept un ”mesaj adresat poporului american”. Potrivit transcrierii Intel Center, liderul reţelei islamiste cere totodată americanilor să se pronunţe împotriva sprijinirii Israelului de către administraţia americană mai degrabă decît să cedeze ”terorismului ideologic al neo-conservatorilor”. Bin Laden afirmă că ”printre alte nedreptăţi este sprijinul SUA faţă de Israel, care a determinat al-Qaida să lanseze atacurile de la 11 septembrie 2001. Războaiele din Irak şi Afganistan au fost declanşate de lobby-ul pro-israelian al Casei Albe şi susţinătorii intereselor companiilor, şi nu de militanţii islamişti. Dacă vă gîndiţi bine la situaţia voastră, aţi vedea Casa Albă ocupată de grupuri de presiune”.

Potrivit lui bin Laden, ”preşedintele Barack Obama nu are puterea de a schimba cursul războiului, iar faptul că l-a păstrat pe secretarul Apărării, Robert Gates şi alţi oficiali din fosta administraţie a lui Bush confirmă slăbiciunea sa. Adevărul trist este că neo-conservatorii continuă să îşi proiecteze umbra asupra voastră. Dacă nu se va pune capăt războaielor, tot ce vom face este să continuăm războiul de uzură împotriva voastră în toate modurile posibile, în aceeaşi manieră cum am epuizat Uniunea Sovietică, timp de zece ani, pînă cînd aceasta s-a prăbuşit prin voia lui Allah atotputernicul şi a devenit o amintire din trecut”. Înregistrarea video arată o imagine fixă a lui bin Laden, în timp ce înregistrarea audio se derulează. Nu există o imagine video a lui bin Laden sau orice altceva, cu excepţia desenelor care înconjoară fotografia sa, a declarat Intel Center. Această difuzare intervine la două zile după cea de-a opta aniversare a atentatelor de la 11 septembrie, revendicate de al-Qaida şi care au provocat moartea a aproape 3.000 de persoane în SUA. Centrul a precizat că bin Laden avea obiceiul să facă astfel de declaraţii în fiecare an, în preajma lunii septembrie sau octombrie. Ultima înregistrare audio a lui ben Laden a fost difuzată la 3 iunie. El respingea atunci deschiderea preşedintelui american, Barack Obama, faţă de lumea musulmană.

Osama bin Laden pare slăbit în noul mesaj adresat poporului american şi este în căutarea unei soluţii de scăpare, afirmă unii analişti. ”Noul mesaj al lui bin Laden marchează o veritabilă schimbare, nu conţine ameninţări şi încearcă să justifice atentatele de la 11 septembrie, explicînd că au fost o reacţie la susţinerea acordată de SUA Israelului”, explică analistul Diaa Rachwane. ”Nici măcar o dată în acest mesaj şi contrar obiceiului său, bin Laden nu i-a menţionat pe „martirii” care au comis atentatele şi nu i-a felicitat”, notează Rachwane, directorul-adjunct al Institutului al-Ahram pentru studii strategice şi politice. Mesajul lui bin Laden a fost difuzat la trei săptămâni după cel al lui Ayman Al-Zawahiri, numărul doi în ierarhia al-Qaida. ”Acest lucru demonstrează clar că al-Qaida este afectată de evoluţiile de pe teren”, continuă Rachwane, referindu-se la operaţiunile antiteroriste din zonele tribale pakistaneze. ”Pentru prima dată, bin Laden vorbeşte în mod pozitiv de trei preşedinţi americani. Este vorba de Barack Obama, fiind menţionat discursul adresat lumii arabe la 3 iunie, de Jimmy Carter, fiind observată atitudinea acestuia faţă de palestinieni şi de John F. Kennedy, asasinat în 1963, subliniind că Obama va avea aceeaşi soartă dacă va urma o politică diferită de cea a neoconservatorilor”, adaugă Rachwane. Analistul saudit Anouar Eshki este şi mai categoric: ”Este prima dată cînd bin Laden pare atît de slab. Mesajul lui bin Laden demonstrează că se află într-o poziţie dificilă, mai ales că reţeaua sa începe să fie anihilată în zonele tribale pakistaneze, iar mulţi membri s-au mutat în Yemen sau Somalia”.