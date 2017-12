Osama bin Laden, ucis de americani

Preşedintele american a anunţat, ieri dimineaţă, că Osama bin Laden a fost ucis de SUA, într-o operaţiune de comando în Pakistan. Liderul al-Qaida a fost împuşcat în cap de două ori, într-o casă din apropiere de Islamabad. Surse oficiale pakistaneze au declarat că, pe lângă bin Laden, cinci din gărzile sale au fost ucise, iar patru persoane au fost arestate. Anterior, declaraseră că trei persoane, printre care un fiu al lui bin Laden, au mai fost omorâte de americani. Potrivit CNN, unul dintre morţi este o femeie care a fost folosită ca scut uman.

Casa unde a fost ucis liderul al-Qaida se află la Abbottabad, la circa 700 de metri de Academia Militară pakistaneză. ”Este de opt ori mai mare decât casele din zona respectivă. Are ziduri de 3-5 metri, cu sârmă ghimpată deasupra”, a declarat un oficial american. Accesul pe proprietate era restricţionat de două porţi păzite. Proprietatea este evaluată la un milion de dolari, chiar dacă nu are acces la telefonie sau internet şi a fost construită în urmă cu circa cinci ani, special pentru a adăposti un fugar important. Duminică seara au circulat zvonuri că se desfăşoară o operaţiune în apropiere de Abbottabad. Martori au precizat că întreaga zonă a fost închisă şi nimeni nu a putut să intre. De asemenea, s-au auzit focuri de armă. Forţele speciale americane şi puşcaşii marini au o bază relativ aproape de Abbottabad, la Tarbela Ghazi. Potrivit CNN, bin Laden a fost ucis într-o operaţiune foarte sensibilă, decisă pe baza unor informaţii, despre care pentru moment nu pot fi furnizate detalii. Acest anunţ intervine la aproape 10 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, care au ucis circa 3.000 de persoane în SUA.

Un consultant IT din Pakistan a postat în timp real, pe Twitter, raidul americanilor asupra lui Osama. Sohaib Athar, originar din Abbottabad, nu şi-a dat seama de adevărata însemnătate a mesajelor sale decât după anunţul preşedintelui Obama. Talibanii pakistanezi au negat că liderul al-Qaida ar fi fost ucis. Anterior, talibanii afgani confirmaseră uciderea lui bin Laden de către SUA. O fotografie trucată în care apărea chipul însângerat şi tumefiat al lui bin Laden, difuzată de televiziunile pakistaneze, a fost reluată de canale şi site-uri din întreaga lume, înainte de a fi retrasă. Testele preliminare ADN confirmă că cel ucis este liderul al-Qaida, au declarat oficiali cu rang înalt ai administraţiei americane. În mod normal, rezultatele complete ale testelor ADN durează câteva zile, dar aceste rezultate preliminare pozitive explică de ce preşedintele Obama a fost sigur pe el când a anunţat moartea lui Osama bin Laden. Casa Albă încă se gândeşte când şi cum să dea publicităţii fotografia lui bin Laden, pentru a evita proliferarea teoriilor conspiraţiei în legătură cu moartea sa. Hărţile Google Maps au fost actualizate cu locaţia ultimei ascunzători a liderului al-Qaida, iar lista făcută de FBI cu cei mai căutaţi terorişti ai lumii a fost modificată.

Entuziasm american. La anunţarea uciderii lui bin Laden, Obama a reafirmat că ”SUA luptă împotriva teorismului, nu a Islamului”, explicând că el însuşi a aprobat, vineri, atacul asupra reşedinţei teroristului din Pakistan. Obama s-a sfătuit cu Bill Clinton şi George W. Bush, înainte de a face anunţul oficial despre omorârea lui bin Laden. ”L-am felicitat pe Obama dar şi pe bărbaţii şi femeile din serviciile noastre armate şi de informaţii care şi-au consacrat viaţa acestei misiuni. Această reuşită capitală este o victorie pentru America, pentru oamenii din întreaga lume care caută pacea şi pentru toţi cei care şi-au pierdut apropiaţi la 11 septembrie 2001”, a declarat Bush, care a invadat Afganistanul pentru a-l prinde pe bin Laden, la o lună după atentatele din 11 septembrie.

La aflarea ştirii, sute de americani s-au adunat în faţa Casei Albe, pentru a sărbători evenimentul. Manifestări de bucurie s-au înregistrat şi la New York, în special la Ground Zero dar şi în celebra Time Square. Mai mulţi cântăreţi americani au reacţionat la vestea uciderii lui Osama prin laude la adresa preşedintelui SUA şi a armatei americane. \"Îl iubesc pe preşedintele nostru!\", exclamă cântăreţul şi actorul Donnie Wahlberg, fost membru al trupei New Kids on the Block, în timp ce solista country Reba McEntire se declară mândră de şeful de la Casa Albă şi de armata SUA. Rapper-ul Q-Tip crede că nimeni nu ar trebui să candideze contra lui Obama la viitoarele alegeri prezidenţiale din SUA, considerând că actualul preşedinte este ca şi reales. Lady Gaga s-a grăbit şi ea să posteze un mesaj, însă a evitat să facă referire directă la Obama. ”Un moment istoric al luptei împotriva urii”, a comentat ea.

Salutul Occidentului. Ieri, Occidentul a apreciat că prin moartea lui Osama s-a făcut dreptate şi că este vorba de o victorie a binelui asupra răului, dar a avertizat că aceasta nu constituie sfârşitul al-Qaida. ”Anunţarea morţii lui bin Laden, în urma unei remarcabile operaţiuni de comando americane, este un eveniment major în lupta mondială împotriva terorismului. Franţa salută tenacitatea SUA, care îl căutau de zece ani”, a declarat preşedintele Nicolas Sarkozy. La Budapesta, ministrul ungar de Externe, Janos Martonyi, a apreciat că ”este vorba de un succes important, dar că acesta nu înseamnă sfârşitul luptei împotriva terorismului”. Premierul britanic, David Cameron, a salutat uciderea lui bin Laden şi l-a felicitat pe Obama. Ministrul german de Externe, Guido Westerwelle, a estimat că ”este o veste bună pentru toţi oamenii din lume care gândesc liber şi sunt paşnici. Osama bin Laden are pe conştiinţă moartea a mii de persoane nevinovate”. Ministrul italian de Externe, Franco Frattini, a estimat că ”moartea liderului al-Qaida este o victorie a binelui asupra răului. Este o mare victorie pentru SUA şi pentru comunitatea internaţională în lupta împotriva al-Qaida. Este o victorie a lumii libere şi democratice”. După bin Laden, următoarea ţintă trebuie să fie mollahul Omar, crede Roma. La Stockholm, ministrul suedez de Externe, Carl Bildt, a estimat că ”lumea va fi mai bună după moartea şefului al-Qaida. Ura lui era o ameninţare pentru lume”. Guvernul rus a calificat uciderea lui bin Laden drept o mare victorie şi a subliniat că pedeapsa este inevitabilă pentru toţi teroriştii. ”Osama bin Laden a avut o foarte mare responsabilitate în răspândirea urii între popoare dar în faţa morţii unui om, un creştin nu poate fi niciodată bucuros”, a declarat directorul serviciului de presă al Vaticanului, Federico Lombardi.

Un oficial iranian a declarat că ”uciderea lui Osama nu înseamnă mare lucru”. Teheranul a spus deseori că lupta globală împotriva terorismului nu poate fi câştigată doar prin combaterea al-Qaida sau a talibanilor în Afganistan. Potrivit Iranului, rădăcina problemei este ocupaţia israeliană din teritoriile palestiniene.

Furie şi ameninţări jihadiste. Primele reacţii pe forumurile jihadiste, faţă de moartea lui Osama, merg de la neîncredere la furie, trecând prin ameninţări împotriva SUA. Persoanele care frecventează aceste forumuri erau şocate de anunţul privind moartea liderului al-Qaida. ”Dacă este adevărat, este un moment de ruşine pentru poporul pakistanez, care nu a reuşit să îl protejeze pe eroul Islamului”, se arată într-o intervenţie. O persoană a postat mesajul ”Leii vor rămâne lei şi vor continua pe urmele lui Osama. Oh, Allah, America nu va cunoaşte securitatea, cât timp noi nu o vom cunoaşte în Palestina”. Altcineva scria: ”Dacă este adevărat, trebuie să-i mulţumim lui Allah că America nu a fost capabilă să-l captureze viu. Dacă ar fi făcut-o, l-ar fi umilit ca pe Saddam Hussein. Cel puţin i s-a împlinit cea mai mare dorinţă, de a muri ca un martir”. Altcineva dă asigurări că ”americanii fac acest lucru pentru a avea o scuză bună să părăsească Afganistanul, anul acesta”.

Paza bună. Interpol a avertizat despre posibilitatea unui risc terorist mai ridicat, după eliminarea lui Osama. ”Teroristul cel mai căutat din lume nu mai este, dar moartea lui u reprezintă dispariţia organizaţiilor afiliate al-Qaida sau inspirate de al-Qaida, care continuă şi vor continua să se implice în atacuri teroriste din întreaga lume. Trebuie, deci, să rămânem uniţi şi concentraţi pe cooperare şi lupta în care ne-am implicat, nu numai împotriva acestei ameninţări mondiale, dar şi împotriva terorismului comis de orice grupare, indiferent unde se află aceasta”, a adăugat Interpol. Deja, Japonia a anunţat că va consolida securitatea bazelor sale militare, pentru a se pregăti de eventuale represalii. Londra a ordonat ambasadelor sale din lume să îşi revizuiască dispozitivele de securitate. SUA fac apel la cetăţenii săi să dea dovadă de prudenţă în străinătate, exprimându-şi teama de violenţe antiamericane în urma anunţului privind moartea lui Osama.

Euforie la burse. Ştirea uciderii lui bin Laden a adus corecţii abrupte pe pieţele de aur şi argint, dar şi euforie pe pieţele de acţiuni. Astfel, ieri dimineaţă, piaţa contractelor la termen (futures) bazate pe indicele S&P 500 a sărit cu 0,7%, atingând cel mai bun nivel după iunie 2008. Argintul a pierdut peste 10% în mai puţin de jumătate de oră, trăgând în jos şi preţul aurului. Metalele preţioase erau într-o tendinţă de recuperare când vestea preşedintelui SUA a imprimat un nou impuls, de data aceasta mai modest, de scădere. Dolarul american a primit o gură de oxigen, apreciindu-se cu 0,5% faţă de un coş format din şase valute majore, însă rămâne de văzut dacă este de ajuns pentru a opri o alunecare în apropierea minimelor istorice. Şi preţul petrolului a înregistrat o scădere, ieri, după vestea omorârii liderului al-Qaida.