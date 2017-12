OSCAR 2017: Moonlight, cel mai bun film al anului

S-a încheiat cea de-a 89-a gală de decernare a premiilor Oscar, organizată la Dolby Theatre din Los Angeles. Meryl Streep, Halle Berry, Matt Damon, Salma Hayek, Leonardo DiCaprio, Faye Dunaway, Warren Beatty şi Michael J. Fox au fost invitaţi de organizatori să înmâneze aceste trofee prestigioase. Momentul culminant, anunţarea Oscarului pentru cel mai bun film, a fost stricat de Warren Beaty, prezentatorul galei. El a citit LaLa Land, iar echipa filmului chiar a urcat pe scenă în aplauzele sălii. După câteva momente de confuzie, s-a revenit cu anunţul: marele câştigător este Moonlight.

Filmul "La La Land" a dominat, duminică seară, ceremonia Oscarurilor, cu șase trofee câștigate, urmat de "Moonlight", cu trei statuete.

LISTA COMPLETĂ A CÂȘTIGĂTORILOR LA EDIȚIA DIN 2017 A PREMIILOR ACADEMIEI AMERICANE DE FILM:

Cel mai bun film: "Moonlight"

Cel mai bun actor: Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

Cea mai bună actriță: Emma Stone ("La La Land")

Cel mai bun regizor: Damien Chazelle ("La La Land")

Cea mai bună actriță în rol secundar: Viola Davis ("Fences")

Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali ("Moonlight")

Cel mai bun film într-o limbă străină: "The Salesman" (Iran)

Cel mai bun film de animație: "Zootopia"

Cel mai bun film documentar: "O.J.: Made in America"

Cel mai bun scurtmetraj: "Sing"

Cel mai bun scurtmetraj de animație: "Piper"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "The White Helmets"

Cea mai bună imagine: "La La Land"

Cel mai bun scenariu adaptat: Barry Jenkins și Tarell Alvin McCraney ("Moonlight")

Cel mai bun scenariu original: Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea")

Cea mai bună coloană sonoră: "La La Land"

Cel mai bun cântec original: "City of Stars" - "La La Land"

Cel mai bun montaj de sunet: "Arrival"

Cel mai bun mixaj de sunet: "Hacksaw Ridge"

Cele mai bune efecte vizuale: "The Jungle Book"

Cel mai bun montaj: "Hacksaw Ridge"

Cele mai bune costume: "Fantastic Beasts and Where to Find Them"

Cel mai bun machiaj și coafură: "Suicide Squad"

Cele mai bune decoruri: "La La Land".