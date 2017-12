Oscar 2017: premii atribuite corect din punct de vedere politic. Şi cam atât!

Au trecut şi Oscarurile acestui an. Corectitudinea politică a făcut victime puternice în rândul categoriei “cea mai bună actriţă”, Emma Stone, fadă, neconvingătoare şi slabă calitativ în “La La Land”, neavând ce să caute acolo nici dacă ar fi fost singura actriţă rămasă pe planetă după un război apocaliptic. M-a bucurat însă Viola Davis ("Fences"), care a primit Oscarul pentru „cel mai bun rol secundar“, un premiu cât se poate de meritat. Discursul acesteia, strălucitor şi dur, a lăsat toată sala cu gura căscată şi ochii în lacrimi. Dacă nu l-aţi văzut, căutaţi-l pe YouTube. M-a bucurat şi Mahershala Ali, care a primit Oscarul pentru rolul de suport în "Moonlight" şi care a dat naştere la discuţii despre „black Oscars”. Şi cam atât. Casey Affleck, cel mai bun actor după Sindicatul Regizorilor Americani (în "Manchester by the Sea")? Nu a fost rău, dar a fost departe de “cel mai bun actor”. Probabil că Sindicatul s-a gândit să susţină moral familia Affleck în acest an fără alte realizări pentru ei, căci altfel nu-mi explic cum poţi să-l compari pe juniorul cu pricina cu Denzel Washington şi, implicit, cu rolul realizat de acesta în “Fences”, care scrie istorie în zona de interpretare şi muncă a actorului cu sine însuşi.

Aşadar, din 14 nominalizări, mult prea favoritul „La La Land” a rămas cu şase premii, cel mai macabru fiind interpretarea feminină. Asta e, putea fi mult mai rău. Cât despre încurcătura de la final, cred că cineva care ura „La La Land” le-a făcut-o.

Şi este păcat ca ceremonia Oscarurilor 2017 să rămână amintită în istorie cu acest incident. Însă asta este direcţia pe care o dau organizatorii acestei fastuoase gale. Oscar înseamnă haine de firmă, combinaţii de ruj cu pantofi, bucle sau nu şi discursuri. Dacă Oscarurile ar fi însemnat şi o motivare a fiecărui premiu, justificată tehnic şi estetic, poate că atunci lucrurile ar fi stat altfel, iar atenţia publică ar fi fost impresionată şi de lucruri de substanţă, nu doar de strălucirea superficială a diamantelor de la Tiffany în contrast cu celebrul covor roşu. Şi cam atât.

Mai jos puteţi consulta lista completă a câștigătorilor la ediția din 2017 a premiilor Academiei Americane de Film:

Cel mai bun film: "Moonlight"

Cel mai bun actor: Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

Cea mai bună actriță: Emma Stone ("La La Land")

Cel mai bun regizor: Damien Chazelle ("La La Land")

Cea mai bună actriță în rol secundar: Viola Davis ("Fences")

Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali ("Moonlight")

Cel mai bun film într-o limbă străină: "The Salesman" (Iran)

Cel mai bun film de animație: "Zootopia"

Cel mai bun film documentar: "O.J.: Made in America"

Cel mai bun scurtmetraj: "Sing"

Cel mai bun scurtmetraj de animație: "Piper"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "The White Helmets"

Cea mai bună imagine: "La La Land"

Cel mai bun scenariu adaptat: Barry Jenkins și Tarell Alvin McCraney ("Moonlight")

Cel mai bun scenariu original: Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea")

Cea mai bună coloană sonoră: "La La Land"

Cel mai bun cântec original: "City of Stars" - "La La Land"

Cel mai bun montaj de sunet: "Arrival"

Cel mai bun mixaj de sunet: "Hacksaw Ridge"

Cele mai bune efecte vizuale: "The Jungle Book"

Cel mai bun montaj: "Hacksaw Ridge"

Cele mai bune costume: "Fantastic Beasts and Where to Find Them"

Cel mai bun machiaj și coafură: "Suicide Squad"

Cele mai bune decoruri: "La La Land".