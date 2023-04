OSCAR 2023: “Everything Everywhere All at Once” , marele câştigător al acestei ediții

“Everything Everywhere All at Once” a câștigat la șapte dintre cele 11 categorii la care fusese nominalizat.

Pelicula, o combinaţie între comedie şi film SF, despre proprietara americano-chineză a unei spălătorii, care trebuie să facă faţă unui audit din partea fiscului şi care se luptă în acelaşi timp cu atacatori veniţi din universuri paralele, s-a impus şi la categoriile ‘cea mai bună regie’, ‘cea mai bună actriţă în rol principal’ (Michelle Yeoh), ‘cel mai bun actor în rol secundar’ (Ke Huy Quan), ‘cea mai bună actriţă în rol secundar’ (Jamie Lee Curtis), ‘cel mai bun scenariu original’ (Daniel Kwan şi Daniel Scheinert) şi ‘cel mai bun montaj’ (Paul Rogers).

Lista câștigătorilor:

Cel mai bun actor în rol principal: Brendan Fraser, “The Whale”.

Actriță în rol principal: Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once.

Actor în rol secundar: Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once.

Actriță în rol secundar: Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once.

Regizor: Daniel Kwan și Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once.

Scenariu original: Everything Everywhere All At Once

Film de animație: Guillermo del Toro’s Pinocchio.

Lungmetraj documentar: Navalny.

Lungmetraj internațional: All Quiet on the Western Front.

Costume: Black Panther: Wakanda Forever.

Montaj: Everything Everywhere All At Once.

Sunet: Top Gun: Maverick.

Efecte vizuale: Avatar: The Way Of Water.

În mod tradițional, Will Smith ar fi trebuit să anunțe câștigătoarea pentru cea mai bună actriță, dar în urma incidentului de anul trecut, a fost înlocuit de Halle Berry.

Jimmy Kimmel, care a prezentat gala Oscar pentru a treia oară, a întreţinut o atmosferă degajată. Celebrul prezentator TV american a coborât pe scena de la Dolby Theatre din Los Angeles cu ajutorul unei paraşute – trimitere evidentă la filmul ‘Top Gun: Maverick’, căruia i-a mulţumit pentru că a salvat industria de la Hollywood în vara anului trecut, făcându-i pe spectatori să revină în cinematografe după perioada dificilă cauzată de pandemia de coronavirus. În semn de omagiu adus aceluiaşi film, două avioane de vânătoare au survolat la mică înălţime clădirea în care s-a desfăşurat evenimentul, cu puţin timp înainte de începerea acestuia.

Jimmy Kimmel nu a uitat nici momentul şocant petrecut pe scena galei din 2022, când Will Smith l-a pălmuit pe prezentatorul show-ului, Chris Rock, pentru o glumă despre coafura soţiei sale, Jada Pinkett Smith (care suferă de alopecie, o afecţiune ce cauzează căderea părului).

‘Dacă cineva din această sală comite un act de violenţă în orice moment al show-ului, va primi Oscarul pentru cel mai bun actor şi va avea voie să rostească un discurs de mulţumire lung de 19 minute’, a glumit Jimmy Kimmel.

La categoria “Cel mai bun film”, pe lângă Everything Everywhere All at Once, au mai fost nominalizate: