Oscar Beneş, la şefia Uniunii Asociaţiilor de Proprietari

08:34:46 / 08 Martie 2014

Pleaca un mos vine alt mos

Nu stiu cu ce se ocupa aceasta asociatie a blocurilor, insa consider ca datorita faptului ca s-au infiintat fel de fel de uniuni ,ong-uri si alte stupizenii am devent mai birocrati ca pe vremea lui Ceasca. Ce a facut aceasta uniune pentru constanteni nu am aflat- avem cea mai scumpa gigacalorie,cea mai scumpa apa potabila,cea mai scumpa canalizare. Cu oameni in fruntea uniunii care toata viata au stat in pozitia de drepti si au spus sa traiti si celui mai neinsemnat functionar nu putem ajunge departe.