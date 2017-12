Oscar onorific pentru Oprah Winfrey

Cea mai cunoscută moderatoare TV din istoria televiziunii, Oprah Winfrey şi actorul James Earl Jones, cunoscut în special pentru vocea împrumutată lui Darth Vader din ”Star Wars”, au primit Oscaruri onorifice, cu ocazia celei de-a treia ediţii a Governors Awards, organizată de Academia de Film americană, la Hollywood. Oprah Winfrey, în vârstă de 57 de ani, a primit Jean Hersholt Humanitarian Award pentru activităţile sale filantropice, derulate în principal prin cele două fundaţii care îi poartă numele. Distincţia i-a fost înmânată de una dintre tinerele care au avut acces la educaţie datorită bursei instituite de ea. Regina talk show-urilor americane a declarat că nu s-a gândit niciodată că ar putea primi un Oscar pentru ceea ce consideră a fi vocaţia sa, acţiunile umanitare.

James Jones Earl a primit un Oscar onorific pentru întreaga carieră, după ce a jucat în peste 170 de filme, printre care ”Conan the Barbarian”, ”The Hunt for Red October”, ”Field of Dreams” şi ”Patriot Games”. Emblematice, însă, pentru acest actor rămân filmele din seria ”Star Wars”, care l-au făcut cunoscut în toată lumea, pentru vocea lui groasă, baritonală. La începutul anilor \'70, el a fost nominalizat la Oscar pentru rolul din ”The Great White Hope”. James Earl Jones, în vârstă de 80 de ani, nu a putut fi prezent la festivitate, însă a fost alături de public prin intermediul unei legături video din Londra. Trofeul i-a fost înmânat celebrului om de film Sir Ben Kingsley.

Academia de Film americană a decis, în 2009, să mute ceremonia decernării premiilor Oscar onorifice în cadrul unui banchet separat, organizat în noiembrie. Oscarurile onorifice sunt acordate unor personalităţi, ”pentru realizări extraordinare în timpul vieţii, contribuţii excepţionale aduse industriei filmului, artelor şi ştiinţelor sau pentru servicii deosebite aduse Academiei de Film americane”.