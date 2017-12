Oscar Wilde, omagiat la închisoare

Scriitorul irlandez Oscar Wilde va fi omagiat la închisoarea în care a fost încarcerat timp de doi ani, aflată în oraşul englez Reading, ce se va deschide pentru prima dată publicului, într-un proiect artistic care se concentrează pe instituţie şi pe cel mai faimos deţinut al ei. Proiectul include lucrări ale unor artişti şi scriitori, între care se numără actorul Ralph Fiennes şi cântăreaţa Patti Smith, informează bbc.com. Proiectul, care se va desfăşura începând de duminică şi până pe 30 octombrie, a fost organizat de fundaţia artistică londoneză Artangel, în parteneriat cu National Trust, care prezintă tururile publice.

Oscar Wilde a fost deţinut în închisoarea Reading, între anii 1895 şi 1897, după ce a fost condamnat la doi ani de închisoare cu regim de muncă forţată, pentru relaţia sa cu lordul Alfred Douglas. După ce a fost eliberat, scriitorul a compus ”The Ballad of Reading Gaol”, un poem inspirat de timpul petrecut în detenţie, prin care a reliefat brutalitatea sistemului de detenţie victorian. Închisoarea, care a fost cunoscută drept ”Reading Gaol”, a fost deschisă în anul 1844 şi a funcţionat până în anul 2013, când a fost închisă de Ministerul Justiţiei britanic, moment din care soarta instituţei a rămas incertă. Între deţinuţii închisorii s-a numărat şi criminala în serie Amelia Dyer, în anul 1896.

Născut pe 6 octombrie 1854, în Dublin, Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, este unul dintre cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai estetismului din literatura britanică. A publicat versuri (”Poems”, 1881), povestiri (”The Happy Prince and Other Stories”, 1888), eseuri (”The Soul of Man under Socialism”, 1891), dar şi romanul ”Portretul lui Dorian Gray” (”The Picture of Dorian Gray”, 1891), cea mai importantă lucrare a sa.