Oscaruri onorifice pentru Spike Lee, Gena Rowlands și Debbie Reynolds

Academia de Arte și Științe Cinematografice de la Hollywood a anunțat joi că va decerna câte un Oscar onorific regizorului Spike Lee și actriței Gena Rowlands, în timp ce artista Debbie Reynolds va fi recompensată pentru activitățile sale umanitare. Decernarea statuetelor va avea loc cu prilejul celei de-a șaptea ceremonii Governors Awards, pe 14 noiembrie, la Salonul Ray Dolby din complexul Hollywood & Highland, același loc în care se află și teatrul unde primăvara se organizează Gala Oscarurilor. Este vorba de un eveniment mai discret, care nu este transmis în direct și cu mai puțini invitați decât Gala Oscarurilor, desfășurată la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie. Oscarul onorific este o distincție prin care se recunosc contribuțiile cinematografice realizate de-a lungul vieții de cei premiați, în timp ce statueta umanitară - Jean Hersholt Humanitarian Award - se acordă persoanelor din lumea filmului care desfășoară activități umanitare remarcabile.

Spike Lee, în vârstă de 58 de ani, a câștigat Student Academy Award în 1983, pentru cea mai bună dramă, cu filmul ”We Cut Heads”, și a fost de două ori nominalizat la Oscar: în 1990, pentru scenariul filmului ”Do the Right Thing”, și în 1998, pentru documentarul ”4 Little Girls”. Filmografia sa include titluri ca ”Malcolm X” (1992) și ”Inside Man” (2006). Gena Rowlands, de 85 de ani, a fost nominalizată la Oscarul pentru cea mai bună actriță în filmele ”A Woman Under the Influence” (1974) și ”Gloria” (1980), ambele în regia soțului ei, John Cassavetes, și a jucat în 40 de filme, cel mai recent fiind ”Six Dance Lessons in Six Weeks” (2014). Debbie Reynolds, de 83 de ani, a primit o nominalizare la Oscar ca protagonistă a filmului ”The Unsinkable Molly Brown” (1964) și este cunoscută pentru rolul său din musicalul ”Singin' in the Rain” (1952). Actrița este fondatoarea Thalians, organizație de binefacere pentru angajații din lumea spectacolului, menită să atragă atenția asupra bolilor mentale și tratării lor.