Actorii Zach Galifianakis şi Jim Carey, platforma de microblogging Twitter şi site-ul publicaţiei „The New York Times” se numără printre laureaţii celei de-a 15-a ediţii a Webby Awards, considerate Oscarurile Internetului. Actorul Zach Galifianakis, unul dintre starurile comediei „The Hangover / Marea mahmureală”, este persoana cu cele mai multe trofee, trei, la ediţia din acest an a Webby Awards, graţie extrem de popularului său show „Between Two Ferns with Zach Galifianakis”, difuzat exclusiv online. Site-ul Funny or Die, înfiinţat de Will Ferrell şi Adam McKay, a primit opt premii Webby.

În cadrul galei Webby se acordă două tipuri de distincţii majore, Webby Awards, decernate de International Academy of Digital Arts and Sciences, şi People\'s Voice Awards, decernate de public. Cântăreţul Justin Bieber a fost recompensat cu People\'s Voice Award pentru rolul din comedia „Justin Bieber Takes Over Funny or Die”. Printre ceilalţi câştigători se numără actriţa Lisa Kudrow, pentru rolul din serialul „Web Therapy”, aplicaţia Angry Birds pentru iPhone şi site-ul publicaţiei ”The New York Times”. Prezentatorul de televiziune Conan O\'Brian, rapperul Snoop Dogg, actorul Jim Carrey, dar şi platforma de microblogging Twitter, aplicaţia Skype şi site-ul video Hulu sunt ceilalţi câştigători ai galei.

Laureaţii celei de-a 15-a gale Webby Awards îşi vor primi trofeele în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la New York, pe data de 3 iunie. Unul dintre elementele de originalitate ale acestei ceremonii îl constituie regula impusă celor premiaţi, care sunt obligaţi să rostească un discurs de acceptare a premiului de cel mult cinci cuvinte.