Osetia de Sud închide frontiera cu Georgia

Frontiera Osetiei de Sud cu Georgia este închisă începînd de marţi, la miezul-nopţii, din cauza intensificării provocărilor din partea Georgiei, dar şi de teama gripei porcine, a declarat, marţi, liderul regiunii georgiene separatiste Eduard Kokoiti. În cadrul şedinţei cu şefii structurilor de forţă, de la Ţhinvali, Kokoiti a atras atenţia asupra numărului din ce în ce mai mare al provocărilor venite din partea georgiană, precum şi asupra pericolului pătrunderii gripei porcine în Osetia de Sud, deoarece au fost înregistrate cazuri de infectare în Georgia. Începînd cu ora 00.00 ora locală (23.00 ora României), frontiera Osetiei de Sud a fost închisă atît pentru transportul auto, cît şi pentru persoane.

Preşedintele Eduard Kokoiti l-a demis, marţi, pe premierul teritoriului georgian aflat sub influenţa Rusiei, un fost oficial din cadrul serviciilor de securitate ruse. Eduard Kokoiti a semnat un decret prin care îl demite pe şeful Executivului, Aslanbek Bulaţev, pentru motive de sănătate, suspendînd funcţia din cadrul Guvernului, pînă la alcătuirea unui nou Cabinet, anunţă Interfax. Bulaţev, fost responsabil al serviciilor de securitate (FSB, fostul KGB), a fost numit prim-ministru al Osetiei de Sud în octombrie 2008, la cererea Moscovei. Sarcina sa era să controleze procesul de reconstrucţie a republicii distruse după războiul dintre Rusia şi Georgia, din august 2008. Înainte de nominalizare, Bulaţev a condus Serviciul Fiscal al Osetiei de Nord. Rusia a promis un ajutor de zece miliarde de ruble (222 milioane de euro) pentru reconstrucţia acestui mic teritoriu de 50.000 de locuitori. Însă, autorităţile osete afirmă că nu au cheltuit decît 1,5 miliarde de ruble, iar locuitorii trăiesc în continuare în ruine. Opoziţia locală, de asemenea pro-rusă, îl acuză pe preşedintele sud-oset şi anturajul său, de deturnarea fondurilor trimise de Rusia pentru reconstrucţia regiunii.

Între timp, trupele ruse mobilizate în provincia georgiană rebelă Osetia de Sud au fost plasate în stare de ”vigilenţă sporită” din cauza provocărilor armate ale Georgiei, a anunţat, marţi, Ministerul rus al Afacerilor Externe. Rusia a acuzat anterior Georgia că ar pregăti provocări cu ocazia împlinirii unui an de la conflictul armat din august 2008, promiţînd că va face totul pentru a opri tendinţele revanşarde ale regimului de la Tbilisi. ”Guvernul georgian pregăteşte, la împlinirea unui an de la conflict, acţiuni cu caracter provocator la frontiera cu Osetia de Sud”, declarase, marţi, adjunctul ministrului rus al Afacerilor Externe, Grigori Karasin. Tensiunile s-au intensificat în Caucaz, cu cîteva zile înainte de împlinirea unui an de la declanşarea războiului ruso-georgian. Tbilisi a acuzat, duminică, militarii ruşi care ocupă de facto Osetia de Sud şi Abhazia, a căror independenţă a fost recunoscută în mod unilateral de Moscova, că avansează pe teritoriul georgian, ”cu scopul deplasării frontierei Osetiei de Sud”. La rîndul său, Rusia a ameninţat că va recurge din nou la forţă împotriva Georgiei, pe care o acuză de provocări în Osetia de Sud.