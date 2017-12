Ospătar trimis la închisoare

16:01:15 / 31 Martie 2015

pai, si de ce i-a socat pe anchetatori cu declaratia sa?

Nu spun ca e bine sa bagi cutitul in orice scandalagiu ba mai mult e bine sa umblii cu un cutit la itne, insa in contextul respectiv ce anume i-a socat asa tare pe anchetatori, a fost un scandal, erau inferior numeric si a folosit un cutit pentru a echilibra sansele. E bine, e rau, nu stiu, dar in mod cert nu e nimic socant si apoi, pe de-o parte, e de inteles ca ar fi procedat la fel daca s-ar fi intamplat iar, nu stiu daca intentia lui era sa-l omoare insa pana la urma s-a aparat, nu cred ca s-a dus tinta la ei le-a pus cutitul la gat si le-a cerut sa inceteze ci din contra le-a cerut sa inceteze cu zgomotul la care respectivii au reactionat si el s-a aparat, asa cred ca a fost sirul evenimentelor, posibil sa ma insel.